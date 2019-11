Mtv Ema, Mahmood è vincitore Best Italian Act

Ecco il primo vincitore degli MTV EMAs 2019: Mahmood è infatti il vincitore della categoria BEST ITALIAN ACT. Mahmood era in nomination con Coez, Elodie, Elettra Lamborghini e Salmo.

Le votazioni si sono chiuse ufficialmente ieri sera alle 23.59.

Lo show sarà in diretta questa sera dal Fibes, Centro Fiere e Congressi, di Siviglia dalle ore 20.00 con il Red Carpet Show e dalle 21.00 con il Main Show, in Italia in onda su MTV (su Sky canale 130) e in streaming su NOW TV.