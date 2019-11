Migliorano condizioni Tirabassi ricoverato ad Avezzano

Migliorano sensibilmente le condizioni dell'attore Giorgio Tirabassi, 59 anni, operato venerdì sera con urgenza, all'ospedale di Avezzano (L'Aquila), dopo essere stato colpito da un "infarto del miocardio anteriore" alla presentazione del suo ultimo film "Il Grande Salto" nel comune di aquilano di Civitella Alfedena.

È quanto emerge da fonti sanitarie.

L'attore, fuori pericolo, da ieri, è stabile, i suoi "parametri vitali sono normali", e da stamani può alzarsi dal letto.

Secondo l'equipe del reparto di Utic-cardiologia ed emodinamica del presidio marsicano, diretto da Giuliano Valentini, Tirabassi, che stamani hanno svolto esami di controllo, sta recuperando positivamente dall'infarto: al suo arrivo in ambulanza in ospedale è stato trattato "con angioplastica e coronarica e impianto di stent medicato". Rimarrà in ospedale ancora per qualche giorno. (ANSA).