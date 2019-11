Mtv Ema, tutto pronto per la notte di Siviglia

È tutto pronto per gli MTV EMA 2019, uno dei grandi eventi musicali dell'anno a livello mondiale che celebra gli artisti più amati in tutto il mondo e che vedrà alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale esibirsi dal vivo. L'award show quest'anno si terrà al Fibes, Centro Fiere e Congressi, di Siviglia e sarà tramesso su tutti i canali di MTV a livello globale domenica 3 novembre. In Italia lo show sarà in diretta dalle ore 20.00 con il Red Carpet Show e dalle 21.00 con il Main Show su MTV (su Sky canale 130) e in streaming su NOW TV.

A condurre la serata sarà la superstar globale Becky G che, oltre a presentare lo show, si esibirà ed è in nomination nella categoria Best Pop.

Coez, Elodie, Elettra Lamborghini, Mahmood, Salmo sono gli artisti in nomination per il Best Italian Act.

Gli artisti che si esibiranno live sul palco degli MTV EMA 2019 sono: la superstar Dua Lipa, l'artista multidisco di platino Halsey, Niall Horan che presenterà il suo ultimo singolo, la sensazionale artista spagnola Rosalía, la cantante e attrice di fama internazionale e conduttrice dello show Becky G, la superstar mondiale Akon, il fenomeno pop Ava Max, così come Mabel, candidata nelle categorie "Best New" e "Best Push", l'energico gruppo pop mondiale di Seoul NCT 127. I Green Day saranno gli artisti principali di "MTV World Stage Seville," l'evento che chiuderà la "MTV Music Week" nella spettacolare Plaza de España sabato 2 novembre. Una parte della loro esibizione di sabato sarà poi in onda nel Main Show degli MTV EMAs 2019 domenica sera.

Liam Gallagher riceverà il primo "Rock Icon Award" e, per celebrare questa occasione così speciale, si esibirà sul palco degli MTV EMAs con un brano storico del repertorio degli Oasis ed uno tratto dal suo ultimo ed acclamatissimo album da solista "Why Me? Why Not." Gli attori Terry Crews e Paz Vega e le super modelle Joan Smalls, Doutzen Kroes, Georgina Rodriguez e Leomie Anderson faranno delle apparizioni speciali durante tutto lo show sul palco di Siviglia, la super popstar messicana Sofia Reyes — insieme al campione di hit portoricano Jhay Cortez — e Pabllo Vittar, drag queen brasiliana, cantante e compositore, si esibiranno sul palco del pre-show sul red carpet degli MTV EMA.

Sofia Reyes sarà poi presente anche sul palco dello show per consegnare dei premi.

Le nomination degli MTV EMA quest'anno vedono in testa Ariana Grande con sette nomination tra cui "Best Artist" e "Best Video" per la sua hit virale "thank you, next", e per "Best Song" insieme a Shawn Mendes. Seguono, per la prima volta in nomination, Lil Nas X e Billie Eilish con sei nomination ciascuno e la star latino-americana J Balvin con cinque nomination tra cui "Best Artist". Subito dietro, con quattro nomination Lizzo e Taylor Swift, anche loro tra le altre per la categoria "Best Artist".