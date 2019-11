Tv: Berlino 9-11-89: fine della Guerra Fredda, rassegna Focus

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - «Berlino 9-11-89: fine della Guerra Fredda» è la rassegna-evento di "Focus" che andrà in onda per cinque giorni consecutivi - da martedì 5 a sabato 9 novembre - in prima, seconda serata e day-time.

La rete tematica free Mediaset al 35 del telecomando, dedicata alla divulgazione e diretta da Marco Costa, partendo da un evento che trent'anni fa ha cambiato l'assetto geopolitico dell'Europa (e non solo), la caduta del Muro di Berlino, concentra l'attenzione sul periodo storico della Guerra Fredda, politicamente caratterizzato dalla contrapposizione tra Stati Uniti e URSS. Il palinsesto speciale di "Focus" propone oltre 25 ore di programmazione su misura, intitolate alla stagione in cui lo spettro della guerra nucleare ha garantito all'Europa oltre 40 anni di pace.

Dai migliori documentari realizzati nel mondo - con cinque ore di immagini inedite - ad approfondimenti autoprodotti, fino alla miniserie con Kim Rossi Stuart Il tunnel della libertà.

Elementi centrali della rassegna, quindi, lo speciale Base Tuono, un mistero della Guerra Fredda ed i documentari in prima visione assoluta Berlino: fuga per la libertà, Broken Arrows: le atomiche perdute, ai tempi della Guerra Fredda e Korean War.

BASE TUONO, UN SEGRETO DELLA GUERRA FREDDA Base Tuono, un segreto della guerra fredda è un programma scritto da Claudia Giammatteo a cura di Massimo Polidoro, in cui il divulgatore guida il telespettatore alla scoperta dei segreti militari di Base Tuono (Folgaria, Trento), una delle 12 aree missilistiche dislocate dalla NATO, tra Anni '60 e '70, ai confini Nord-Orientali d'Italia, nella convinzione che potesse avvenire un'invasione da parte degli eserciti del blocco comunista.

BERLINO: FUGA PER LA LIBERTÀ Il documentario spiega le ragioni storiche, politiche e militari della divisione di Berlino tra Est e Ovest, e della costruzione del Muro ad opera della DDR, nel 1961 e 1962, dietro ordine di Mosca, a maggior gloria del comunismo e per evitare che i berlinesi dell'Est fuggissero all'Ovest.

BROKEN ARROWS: LE ATOMICHE PERDUTE, AI TEMPI DELLA GUERRA FREDDA Il documentario ricostruisce alcuni incidenti aerei occorsi durante gli Anni '50 e '60 a bombardieri americani con testate nucleari, approfondendone cause, modalità di recupero degli ordigni e la cortina di segretezza stesa sugli avvenimenti.

KOREAN WAR Il documentario racconta con immagini originali tutte le fasi della guerra combattuta tra il 1950 ed il 1953 fra gli Stati Uniti e le due Coree. (ANSA).