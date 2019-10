Il volto inedito di Kerouac pittore

Considerato uno dei fondatori della Beat Generation, Jack Kerouac rappresento' il movimento letterario e artistico che a partire dalla fine degli anni '40 sconvolse e scandalizzò i valori della società negli Usa e in Europa, dove le sue opere furono diffuse e tradotte quasi immediatamente. Rigettando gli ideali tecnologici del dopoguerra, i Beat e il gruppo di Kerouac, Ginsberg, Owen,

Ferlinghetti difesero una nuova etica, quasi tribale, di carattere spontaneista, che sarebbe poi sfociata nel movimento Hippie, nell'opposizione alla guerra del Vietnam e nella 'tre giorni di pace e musica rock' di Woodstock.

Ma Kerouac fu anche un pittore e la forza delle sue opere risiede soprattutto nell'identità totale che seppe condensare tra vita,

produzione letteraria e ogni altra espressione creativa come la musica, il canto, la poesia, il cinema.

Le sue opere sono state esposte in Italia (nel 2017 ci fu una mostra a lui dedicata a Varese) e in musei selezionati come il Whitney Museum, il Centre Pompidou e lo Zkm di Karlsruhe dopo essere rimaste per decenni a Lowell (Massachusetts), citta' natale dello scrittore, e sono oggetto di un lascito testamentario, ceduto ad una serie di collezionisti privati facenti capo al Rivellino Ldv di Locarno.