Morandi torna sull'Isola, ma non mi fanno innamorare

(ANSA) - Dolci momenti familiari, tanta umanità, nuovi gialli e anche nuovi intrecci amorosi sull'isola sarda di San Pietro, dove è ambientata la fiction di Canale 5, da venerdì 18 ottobre in prima serata. "Solo per me non c'è niente - ha scherzato il protagonista Gianni Morandi presentando la terza stagione a Milano - Ho anche chiesto allo sceneggiatore 'ma trova una storia d'amore pure a me, sai che l'amore va avanti anche oltre i 70, ma niente". Quindi no, neppure in questa serie il pediatra Pietro Sereni, potrà lasciarsi andare ad una storia sentimentale. Ma continuerà ad essere l'amato medico della comunità, alle prese con bimbi da curare, problemi in famiglia (una figlia e due nipoti) e casi da risolvere.

"L'unico problema è la resistenza fisica - dice ancora Morandi - Quando questa serie è cominciata avevo tre anni di meno e tre anni dopo i 50 si sentono". In realtà il cantante da milioni di dischi venduti che a dicembre compirà 75 anni, ha dimostrato una inesauribile energia anche ieri sera mettendosi a suonare la chitarra a conferenza stampa conclusa. Tra poche settimane comincerà una nuova stagione di concerti, proprio mentre l'ultimogenito Pietro, 22 anni, che si sta affermando come cantante rap è in tour. "Una scoperta anche per me - ammette Morandi - Ha fatto tutto da solo, non ha voluto consigli e io ho scoperto un mondo di artisti che non avevo mai sentito, non hanno bisogno di tv e giornali per scalare le classifiche e riempiono i palasport".

Realizzata da Lux Vide, prodotta da Matilde e Luca Bernabei, 'L'Isola di Pietro' si snoderà per 12 puntate (due ancora da registrare). Nel cast entrano due attori molto conosciuti dal pubblico delle fiction. Il primo è Francesco Arca ('Le tre rose di Eva', 'La vita promessa') nel ruolo del nuovo vicequestore Valerio Ruggeri che prende il posto del precedente, ucciso in una sparatoria. Non saranno facili i rapporti all'inizio con Elena (Chiara Baschetti) la figlia del pediatra, vice commissario e compagna del funzionario morto. L'altra è Francesca Chillemi ('Che Dio ci aiuti') Monica, insegnante di educazione fisica nella scuola locale. Terza new entry l'attrice e showgirl Caterina Murino (Teresa, con la quale il pediatra Pietro avrà un'amicizia speciale).

Il dramma comincia già dalle prime scene: il medico salva una neonata abbandonata in un cantiere in fiamme. È un momento molto emozionante per Morandi che si commuove ancora ricordando la sua prima figlia morta appena nata nel 1967 proprio la sera di una finalissima di una nota trasmissione canora . "Ero in coppia con Claudio Villa - racconta - e lui mi disse 'domani piangerai ma adesso tu vai a cantare'".(ANSA).