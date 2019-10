Nobel Letteratura: Peter Handke disse 'abolite quel premio'

Nel 2014 Peter Handke, in occasione dell'assegnazione del Nobel per la letteratura al francese Patrick Modiano, dopo aver dispensato grandi complimenti al collega, si espresse con parole molto dure nei confronti del Nobel e propose anzi di abolirlo.

"Modiano è davvero un autore notevole con un'opera unica", affermò, aggiungendo che il riconoscimento, con la sua "falsa canonizzazione" della letteratura, non porta nulla di buono: "Il Premio Nobel andrebbe finalmente abolito", disse Handke in una dichiarazione all'agenzia austriaca Apa.

Secondo lo scrittore austriaco, autore di capolavori come i romanzi 'Prima del calcio di rigore', 'Breve lettera del lungo addio', 'Infelicità senza desideri', il Nobel porta "un momento di attenzione, nelle pagine dei giornali", ma per la lettura non porta nulla.

Handke aveva ammesso che l'essere stato inserito nella rosa dei candidati al Nobel non lo aveva lasciato indifferente: "certo che ti prende, ti infastidisce, e allora ti infastidisci con te stesso perché ci pensi: è una cosa così indegna e al contempo si diventa per un po' se stessi indegni".