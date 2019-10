Barcolana, c'è anche Coppa per l'ultimo arrivato. La Rai 'a bordo' con dirette e approfondimenti

La Barcolana da quest'anno avrà una nuova e ironica coppa: il trofeo per l'ultimo arrivato. Lo ha annunciato il presidente della Società Velica Barcola Grignano Mitja Gialuz vicino al premio che verrà assegnato all'ultima imbarcazione che taglierà il traguardo e, qualora dovesse riuscire nell'impresa tre volte con la stessa barca in tre edizioni differenti, potrà portarsi a casa la coppa. "Questo - ha detto Gialuz - è il vero spirito di Barcolana, una regata nella quale sono tutti importanti". Al suo fianco la velista cinese Vicky Song che per la prima volta è arrivata a Trieste, "una città bellissima ed è molto emozionate essere qua e poter prendere parte a questo evento".

E la Rai sale nuovamente a bordo della Barcolana per raccontare - da main media partner - emozioni, suggestioni e protagonisti della più affollata regata internazionale del mondo organizzata dal Circolo Velico di Barcola e Grignano. Anche stavolta la Rai sarà presente a Trieste per tutto il periodo della manifestazione, con Rai Sport che trasmetterà - dallo studio allestito in loco - la regata conclusiva domenica prossima (13 ottobre). Giulio Guazzini, insieme ai colleghi della Tgr, condurrà la diretta della gara in onda su Rai Sport +HD. La diretta sarà disponibile anche su Rai Play e sarà ritrasmessa in tutto il mondo da Rai Italia. Il giorno prima, sabato 12 ottobre, "Linea Blu" (Rai1) tornerà con una puntata speciale live, in onda dal palco in piazza dell'Unità d'Italia, per raccontare attraverso la voce di Donatella Bianchi e i suoi ospiti il grande spettacolo di Barcolana e il rapporto che lega da sempre uomini e mare. E ancora Rai1, grazie alle telecamere di UnoMattina (venerdì 11 ottobre, in diretta da Piazza Unità d'Italia) e 'Vita in diretta', accenderà i riflettori sul porto con interviste, servizi e approfondimenti. A Trieste anche molteplici eventi collaterali, di cultura e di sport che precedono la gara finale.

Un crescendo di immagini, voci e colori proposto al pubblico da Rai1, Rai Sport, Radio1, Radio2, Rainews24, Tgr, Rai Friuli Venezia Giulia, e Rai Radio Live con un'ampia copertura televisiva, radiofonica e social dell'intero evento con servizi, interviste e collegamenti nei loro programmi come nei Tg e Gr nazionali e regionali. Rai Radio live, infine, sarà a Trieste per approfondire il rapporto unico che la città di Trieste e la sua gente ha con il mare e il mondo della vela. Proprio la sede Rai regionale, con la struttura in lingua italiana, insieme a Radio1 a diffusione regionale, realizzerà i programmi del mattino o alternativamente del pomeriggio da Barcolana, approfondendo ogni giorno un tema inerente al mare: dalle prospettive di lavoro alla sicurezza. Grande spazio anche nei tg.

Radio di bordo, il programma di Rai Radio1 dedicato al mare (alle 10.05), con la voce di Germana Brizzolari sarà interamente incentrato sulla Barcolana, e 'L'aria che respiri', programma dedicato all'ambiente, in onda tutti il sabato alle 6.05, si occuperà delle buone pratiche in mare. Previsti inoltre collegamenti durante il weekend sportivo di Radio1.