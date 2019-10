Mostre: Da Kandinskij a Chagall, tra sacro e bellezza

Il mondo di astrazioni con cui Kandinskij sperimentava l'invisibile; il figurativismo essenziale di Gončarova, per rivelare la profonda ricchezza dei popoli russi; e poi le suggestioni mistiche di Chagall e gli spazi del 'niente', privi di ogni figurativismo, di Malevič: è il continuo riferimento alla secolare tradizione delle icone e alle tematiche del sacro che ispirarono molti grandi artisti dell'Avanguardia russa dalla fine dell'800 in poi il filo conduttore della mostra "Kandinskij, Gončarova, Chagall. Sacro e bellezza nell'arte russa", allestita dal 5 ottobre presso Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo a Vicenza. In programma fino al 26 gennaio e curata da Silvia Burini, Giuseppe Barbieri e Alessia Cavallaro, l'esposizione presenta al pubblico l'affascinante confronto tra una selezione di 19 icone russe, tutte appartenenti alla collezione Intesa Sanpaolo, e una sceltissima sequenza di 45 opere, molte delle quali mai viste in Italia, realizzate tra la fine del XIX e i primi decenni del XX secolo, provenienti per la maggior parte dal più importante museo di arte russa di Mosca, la Galleria Tret'jakov, e inoltre dai musei di Yaroslav, Astrakhan, dal MMOMA e dal Museo dello Spettacolo Bakhrushin di Mosca, nonché dal Musée National Marc Chagall di Nizza e dal Museum of Modern Art Costakis Collection di Salonicco. Partendo dall'interesse di alcuni protagonisti dell'Art Nouveau di fine '800 - come Ivanov, Vrubel', Vasnecov, Nesterov - che fecero ricorso a soggetti sacri, cristiani e pagani, la mostra indaga soprattutto quanto la spiritualità delle icone antiche e i loro modelli formali - la bidimensionalità e l'antinaturalismo, le figure ieratiche e rigide - siano stati in grado di influenzare gli artisti avanguardisti del secondo decennio del XX secolo, come appunto Kandinskij, Chagall, Gončarova o Malevič, desiderosi di superare nei dipinti l'idea di una pittura intesa come illusoria rappresentazione del visibile. L'esposizione celebra i vent'anni di attività della sede museale vicentina proprio attraverso la valorizzazione della raccolta di icone russe, una delle principali in Occidente, in essa custodita: un appuntamento importante che, come afferma Giovanni Bazoli, Presidente emerito di Intesa Sanpaolo, "grazie a prestiti eccezionali dalla Galleria Tret'jakov di Mosca e da altri musei internazionali, documenta come l'arte moderna russa abbia attinto linfa vitale dalla spiritualità degli antichi modelli iconografici. Le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo a Vicenza, in occasione del ventesimo compleanno, riaffermano la loro vocazione ad essere un luogo di incontro fra Oriente e Occidente europeo, che porti anche a riconoscere la fecondità delle comuni radici cristiane".

A corredo dell'esposizione anche numerose iniziative rivolte ad appassionati d'arte, scuole e famiglie: un corso di storia dell'arte russa, una rassegna cinematografica, incontri, appuntamenti di musica e danza.