Paolo Jannacci, le mie canzoni tra inediti, Tenco e papà

S'intitola 'Canterò' il debutto da cantautore di Paolo Jannacci in uscita domani. Non più solo musica suonata per il pianista, compositore e figlio di Enzo, con una consolidata carriera nel mondo del jazz, ma anche canzoni da cantare, tra brani inediti, collaborazioni e qualche cover. "Era il momento giusto per un lavoro del genere - ha detto Jannacci - e nell'album ho cercato di rappresentare le generazioni a cui sento di appartenere". La scaletta di 'Canterò' contiene dieci brani, per un esordio che traccia anche un percorso, tra nuovi inediti nati dalla penna di Paolo Jannacci, testi nati dalla collaborazione con colleghi e amici incontrati nel corso degli anni e riarrangiamenti significativi e sentiti che il musicista ha voluto dedicare a 'Com'è difficile' di Luigi Tenco, così come a 'E allora… concerto' e 'Fotoricordo… il mare' del padre Enzo. "E' successo tutto per gradi - ha raccontato Jannacci - cominciando ad usare la voce in qualche occasione. E' il mezzo comunicativo più importante e ho capito che poteva essere interessante propormi anche in questa veste, magari cantando anche dei brani di papà che non volevo cadessero nell'oblio. In seguito ho cominciato a pensare a brani miei, coinvolgendo anche personaggi che ho avuto modo di conoscere negli ultimi anni. Il disco era già pronto un anno fa ma chi mi vuole bene mi ha consigliato su come migliorarlo". Tra le persone coinvolte nella realizzazione di 'Canterò', ci sono J-Ax che ha messo lo zampino su 'Troppo vintage', il giornalista e scrittore Michele Serra, ma anche Claudio Bisio, co-protagonista alla voce per 'Mi piace' e i Two Fingerz che hanno messo il loro marchio nell'arrangiamento e nel rap di 'L'unica cosa che so fare'. Tutte queste idee, energie e suoni sono stato elaborati all'interno di un prodotto discografico con il quale Paolo Jannacci ha cercato l'uniformità del prodotto, ma non solamente quella. "Dovevo raccontare quello che ho imparato da papà - ha spiegato - e l'energia di certa musica degli anni '70 ma anche i suoni degli anni Duemila e il jazz. Insomma, tutto quello a cui in qualche modo sento di appartenere per motivi differenti". Dal vivo, Jannacci e i suoi musicisti torneranno ad esibirsi a partire dal 4 novembre, in occasione di un concerto della rassegna JazzMi a Milano, per poi spostarsi a Torino, Roma e in provincia di Udine.