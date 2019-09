Barbarossa e Perroni al debutto di Radio2 Social Club in tv

Radio2 Social Club, il live show da undici edizioni condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni su Rai Radio2, quest'anno si sdoppia: da lunedì 16 settembre debutterà in televisione e sarà il buongiorno di Rai2.

Dal lunedì al venerdì Radio2 Social Club andrà in onda su Rai Radio2 alle 10:35 (la domenica alla stessa ora è previsto il meglio delle puntate della settimana), mentre su Rai2 il programma andrà in onda dalle 8.45. Una versione aggiornata e televisiva quindi, in una nuova e trasversale collaborazione tra radio e tv, dove la squadra sarà quella nata in radio: al fianco di Luca Barbarossa la vena comica di Andrea Perroni e i suoi innumerevoli personaggi, la musica della Social Band di Stefano Cenci e la voce graffiante della cantante Frances Alina Ascione, insieme ai tantissimi grandi ospiti musicali e non che ogni giorno popoleranno il programma per duetti inediti e cover.

In occasione di questo primo appuntamento, Radio2 Social Club ospiterà su Rai Radio2 due grandi voci femminili della musica italiana: Fiorella Mannoia e Irene Grandi saranno protagoniste di una inedita puntata del programma, davanti all’occhio attento delle telecamere di Rai2, un'occasione di intrattenimento unica, che andrà in onda nella sua prima e speciale versione tv lunedì 16 settembre alle 8.45.