Cracco contro Borghese, è sfida cooking in tv

(ANSA) - MILANO - Sfida a colpi di ricette in tv, dove da lunedì prossimo 16 settembre due dei più noti cuochi tornano con cooking show in onda quotidianamente alla stessa ora. Su Rai2 arriva Carlo Cracco, 54 anni, protagonista di 'Nella mia cucina - Una ricetta con Cracco', dal lunedì al venerdì, alle 19.40, coprodotto da Scavolini, di cui lo chef è testimonial, e da Zerostories. Alla stessa ora, ma con un giorno in meno (quindi dal lunedì al giovedì) su Sky torna Alessandro Borghese con 'Alessandro Borghese Kitchen Duel', la nuova produzione originale ideata e prodotta da Level 33 e AB Normal.

Il programma di Cracco è stato presentato a Milano nella sede di Rai Pubblicità, con la cui collaborazione il format è stato realizzato. Senza la giacca da lavoro, né il cipiglio severo del giudice (Cracco è stato uno dei protagonisti di varie edizioni di Masterchef su Sky) lo chef ospiterà nella sua cucina un cuoco amatoriale (e pure senza grandi ambizioni) e insieme cucineranno una ricetta. Saranno spalla a spalla, ciascuno avrà davanti una cucina con attrezzature e gli ingredienti per preparare la pietanza, tutto identico, e l'ospite dovrà seguire le indicazioni date a voce dallo chef. La web creator Camicake accoglierà gli ospiti e commenterà dietro le quinte.

Ne nasceranno situazioni anche comiche e divertenti, che poi è pure lo spirito del programma. "Questo per me è solo un breve ritorno, ho altre cose da fare, come gestire vari ristoranti - ha subito detto Cracco, che più volte di recente ha fatto capire di non avere molta intenzione di stare in televisione - Un ritorno, comunque leggero, divertente, la mia immagine è ferma ad un fotogramma di un me stesso un po' rigida, ma era un ruolo diverso, qui vedete il mio lato più autentico, poi mi piacciono sfide e le cose nuove, non le ripetizioni perché mi annoio e divento scorbutico".

Il casting per la scelta degli ospiti che saranno messi alla prova come cuochi a casa sua, è stata fatta nei punti vendita della Scavolini, storica azienda di mobili pesarese che, come ha ricordato l'ad Fabiana Scavolini, fin dagli anni '70 ha sempre creduto e investito molto nella comunicazione, sia attraverso le sponsorizzazioni sportive che la pubblicità televisiva. Proprio nell'evoluzione di questo settore si inserisce per la Rai il programma. "E' il branded content" ha spiegato Antonio Marano, ad e presidente di Rai Pubblicità. Venti le puntate previste, stesso numero per il format in onda su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455,disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV), spin-off di 'Alessandro Borghese Kitchen Sound'. In ogni puntata , lo chef ospiterà una sfida culinaria tra due cuochi dilettanti che si cimenteranno nella preparazione del loro 'cavallo di battaglia' per decidere chi sia il cuoco migliore. Si alterneranno come giudici Lodovica Foromello, Pupo, Diletta Leotta, Arisa, Giuseppe Cruciani, gli chef stellati Giancarlo Morelli e Claudio Sadler. Tra i partner del programma la Beko Elettrodomestici, di cui Borghese, 43 anni, è testimonial. (ANSA).