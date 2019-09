Miss Italia: astronave stilizzata per il palco della finale

Un'astronave stilizzata e dietro 450 metri quadrati di ledwall, su un palco che ne misura 600. Al centro un elemento motorizzato, uno schermo gestito da 9 motori 'cyberhoist', in grado di scendere dall'alto per arricchire le coreografie della trasmissione televisiva. E' la scenografia della diretta televisiva di Miss Italia (il 6 settembre, da Jesolo), una delle più imponenti nella storia del concorso, realizzata da Marco Calzavara. Ideata e progettata dallo scenografo jesolano, la struttura è stata realizzata in due settimane e ha richiesto l'impegno di circa 50 persone al giorno, tra tecnici, falegnami, elettricisti, fabbri, artigiani e altri professionisti.

Da circa 20 anni Calzavara firma molte delle più importanti scenografie di spettacolo italiano e per il sesto anno si occupa di realizzare quella di Miss Italia. "Per dare un dato emblematico - spiega Calzavara - quest'anno il boccascena è di circa 35 metri contro i 20 di quello del festival di Sanremo".

Nel parterre, per la prima volta nella storia del concorso, un'orchestra di 40 elementi diretti dal maestro Gerardo Di Lella. Per l'illuminazione del palco saranno in funzione 400 proiettori luce. (ANSA).