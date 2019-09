TotoLeone tra Polanski, Joker e Soderbergh

Alla fine il TotoLeone di questa 76/a edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia l'aveva già suggerito lo stesso direttore artistico Alberto Barbera, indicando come film da non perdere J'ACCUSE di Roman Polanski, THE LAUNDROMAT di Steven Soderbergh e JOKER di Todd Phillips. Ma le sorprese potrebbero venire da almeno altri due film, BABYTEETH e MARRIAGE STORY. Mentre per l'Italia possibilità, almeno per ora, solo per MARTIN EDEN di Pietro Marcello.

Fin qui tutto bene se non si dovesse anche considerare la 'variabile Lucrecia Martel', ovvero la presidente di giuria argentina che, dopo il suo intervento contro Polanski, poi rientrato, potrebbe vedere il giudizio della sua squadra suscitare comunque retropensieri e possibili polemiche.

Intanto J'ACCUSE di Polanski. La rivisitazione del caso Dreyfus ha convinto tutti. Un fatto storico su cui sono stati scritti fiumi di parole diventa, grazie al regista, un thriller moderno che non annoia mai. La scena del duello poi è da antologia. Impensabile che questo film non vinca un premio: di diritto guarda al Leone d'oro.

Stesso discorso per JOKER di Todd Phillips che raccoglie ancora più consenso da parte dei critici internazionali.

Centrale poi il ruolo del protagonista Joaquin Phoenix che sta sulla scena dalla prima all'ultima sequenza interpretando un inedito personaggio DC Comics pieno di spessore. Contro il film di Phillips la natura pop e poco festivaliera.

Un problema, quest'ultimo, riconducibile anche a THE LAUNDROMAT di Soderbergh, ma che ha il vantaggio di un autore indiscusso, un tema politico ancora aperto, quello delle società offshore, e il volano di un super-cast, ovvero Meryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas.

MARRIAGE STORY di Noah Baumbach, non troppo amato dagli italiani, è tra i favoriti per gli stranieri. E poi anche per questo film pesa il cast: Scarlett Johansson e Adam Driver in lotta a fine matrimonio sono straordinari e credibili.

Discorso a parte per BABYTEETH dell'australiana Shannon Murphy con l'incontro occasionale tra un ragazzo tossico, e molto disadattato, e una quindicenne malata di cancro. I genitori di lei fanno la guerra al ragazzo in tutti i modi, ma la loro figlia si apre all'ultimo stralcio della sua vita. Tra melò e commedia, il film ha diviso il Lido: per molti è un capolavoro, per altri un'opera che gioca sul dolore. A vantaggio della pellicola, tratta da una pièce teatrale omonima del 2012 di Rita Kalnejais, potrebbe pesare il fatto che è uno dei due titoli girati da una regista donna, ma sospettarlo sarebbe ingiusto.

E l'Italia? Sorprese potrebbero arrivare, in attesa del film di Franco Maresco che passa domani, da MARTIN EDEN di Pietro Marcello. Intanto non sembra un film italiano ed è sicuramente un lavoro perfetto per un festival. La lettura, in chiave autobiografica ed autoreferenziale, della vita di Jack London funziona anche se dilatata su diversi piani statistici e temporali.

Outsider, infine, potrebbe essere THE PAINTED BIRD. Non si può dire che questo film del ceco Vaclav Marhoul non abbia immagini forti, sconvolgenti, irritanti. Il racconto in bianco e nero dell'odissea, del vero e proprio inferno, di un giovane ebreo spedito dai genitori in Europa orientale per evitare le persecuzioni naziste, ti restano dentro a lungo. (ANSA).