Venezia lancia Joker a Oscar, Bellucci sfila con Cassel

Aprirà Venezia, come da qualche anno, la strada per gli Oscar a qualcuno dei suoi film? Dopo Gravity, La La Land, La forma dell'acqua, Roma di Cuaron lo scorso anno, l'edizione 76 della Mostra del cinema potrebbe essere apripista per Joker (SCHEDA ANSA CINEMA), il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix ad interpretare magistralmente la maschera del clown più cattivo. Grandi applausi nel quarto giorno del festival per un'opera che mette Batman sulla strada della Casa di Carta e aggiunge alle attese mainstream di un kolossal dai fumetti la dimensione sociale, di lotta di classe in cui gli invisibili reietti della società si ribellano. Oltre l'attore, che qui a Venezia nel 2012 vinse la Coppa Volpi per The Master di Paul Thomas Anderson e dopo varie candidature agli Oscar con Joker può tornare a sperare, altre sono le scintille sul tappeto rosso.

Come Cate Blanchett arrivata a sorpresa per Joker e come l'incontro dei due ex, Monica Bellucci e Vincent Cassel, tornati per l'occasione a sfilare insieme per Irreversible - Inversion Integrale (SCHEDA ANSA CINEMA) di Gaspar Noé, scandaloso e violento e oggi cult movie del 2002. Rifarebbe oggi quel film? "Penserei molto alle mie figlie e a come possano reagire loro e i compagni di scuola. Insomma ci penserei due volte", ha detto la Bellucci.

Di Joker in sala dal 3 ottobre, Phoenix ha detto: ''Dovevo interpretare un personaggio difficile da definire a cui nessun psichiatra possa mai attribuire una patologia specifica". Basato sull'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, il film con Robert De Niro conduttore tv, racconta la storia delle origini del personaggio. Chi è mai Joker-Phoenix? Un loser, assistito dai servizi sociali che diventa a un certo punto un eroe per i poveri di Gotham City quando, vestito da clown, spara a tre broker di Wall Street che lo stanno bullizzando in metropolitana. Anarchico, ribelle animato di violenza e di una risata che atterrisce, Joker ha l'aria smagrita e gli occhi pazzoidi con cui Phoenix impressiona. Nel concorso anche Ema del regista cileno Pablo Larrain, un musical su una dark lady e la sua famiglia allargata.