Muccino, racconto 'I 'miei' migliori anni'

"Certo racconto i miei anni come Scola raccontava i suoi in 'C'eravamo tanto amati' e Sonego in 'Una vita difficile'". Così oggi un torrenziale Gabriele Muccino racconta il suo nuovo film 'I migliori anni', ormai a fine riprese (mancano quattro giorni), che sarà distribuito da 01 dal 13 febbraio 2020. Di scena la storia di quattro amici: Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo(Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria), raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, dall'adolescenza all'età adulta. "È vero, si può dire che questo mio lavoro sia liberamente ispirato a 'C'eravamo tanto amati', un film di cui ho comprato anche i diritti per evitare il plagio, ma va detto che I migliori anni è pieno di citazioni. In fondo non siamo tutti noi figli dei film che abbiamo visto?".

Muccino all'incontro a cui hanno partecipato i produttori Paolo Del Brocco (RaiCinema), Marco Belardi(Lotus) e Raffaella Leone (Leone Film Group) aggiunge: "Il film racconta la vita in tante sfumature e anche la sua ciclicità attraverso la storia di tre amici e di una ragazza che diventerà un po' il centro della coesione del gruppo".

'I migliori anni' è anche un film politico "ma solo in quanto siamo comunque tutti governati dalla politica anche quando non pensiamo di esserlo. I miei protagonisti però non sventolano nessuna bandiera, né sono portatori di un pensiero politico, sono solo egocentrici e si limitano a stare alla finestra". E aggiunge il regista: "La mia generazione è comunque figlia minore di quella che aveva la verità politica in tasca ed è cresciuta con questa inferiorità". Tra le poche sequenze di girato viste in anteprima stamani, quella degli scontri tra studenti e polizia a Trastevere nel 1977: "Tutto parte dal centro di Roma - spiega Muccino - dove ai miei tempi potevi incontrare il figlio di un meccanico e quello di un professionista".

Ecco quello che rivela infine dei protagonisti: "Favino è figlio di un gommista e poi diventa un avvocato; Kim Rossi Stuart, il più etereo dei personaggi è invece figlio di una barista e orfano di padre; mentre Santamaria viene dalla borghesia con un padre che fa l'illustratore. La Ramazzotti è invece orfana di madre ed è così costretta a trasferirsi a Napoli da una zia. È lei - spiega il regista - il personaggio più complesso e il collante di tutto. È una donna che non ha mai conosciuto il padre e così cerca negli uomini questa figura maschile e a volte crede anche di amare più persone per colmare questa sua debolezza".

Nel cast anche due figli del regista e la cantante Emma Marrone: "L'ho conosciuta tramite Instagram e poi l'ho incontrata in un ristorante e mi ha affascinato". Per quanto riguarda i miei figli, conclude Muccino: "Ilan, il mio primogenito sedicenne, interpreta il figlio della Ramazzotti mentre Penelope, dieci anni, farà la figlia di Favino. Insomma - dice con un sorriso - la storia de I migliori anni continua anche con i miei figli".