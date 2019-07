Leo-Timon e Fresi-Pumba, Re Leone trionfa a Giffoni

A Giffoni è il giorno della grande anteprima de Il Re Leone, il nuovo film Disney del regista Jon Favreau, in sala dal 21 agosto, rifacimento realistico ad altissima tecnologia che riporta sul grande schermo i protagonisti del classico Disney del 1994. A raccontarlo tra risate e parole che dimostrano una grandissima sintonia e anche un bel valore aggiunto della versione "tricolore" sono due dei doppiatori italiani, ovvero Edoardo Leo e Stefano Fresi che hanno incontrato i ragazzi e i bambini del 49/o Giffoni Film Fest. Se, infatti, Marco Mengoni è la voce di Simba ed Elisa della coraggiosa leoncina Nala, Leo è il suricato Timon e Fresi il vulcanico facocero Pumbaa. Con loro anche Luca Ward, Massimo Popolizio (che tra l'altro per i piccoli è anche la voce del potteriano Voldemort) e Toni Garrani.

Un film che all'unisono definiscono "dal punto di vista visivo incredibile". "E' fatto - spiega Leo - in un ambiente di grafica computerizzata dove c'era un operatore che si muoveva all'interno come nei film tradizionali. Hanno poi mandato anche troupe di 15 persone in Kenya a fare dei safari e gli animali sono stati ricreati con una veridicità impressionante"" "E' il nostro primo doppiaggio ma ci siamo divertiti così tanto che vogliamo doppiare tutte le coppie possibili da Stanlio e Ollio in poi..." attacca Fresi, che oltre ad essere un attore, è anche un esperto di musica, compositore e sassofonista. E infatti spiega: "Da appassionato di tutti i film Disney, conoscevo anche Il Re Leone, anche se non ero piccolissimo quando è uscito. La partitura è pazzesca, le canzoni sono stupende. E essendo anche papà di un bambino piccolo cantare Hakuna Matata è stato davvero bellissimo. Certo cantarlo con Mengoni ed Elisa è un po' come fare l'amore davanti a Rocco Siffredi ma...". Fresi sottolinea anche come nella nuova versione la Disney abbia scelto di puntare anche sull'ambiente e sulla lotta al bullismo: "Proprio Pumba a un certo punto dice di non voler essere bullizzato per il suo peso. E' un fenomeno che è sempre esistito ma adesso è molto aumentato anche a causa della diffusione del cyberbullismo. Va assolutamente combattuto". Anche per Edoardo Leo, attore in tv, cinema e teatro e regista (ha anche diretto lo stesso Fresi), è la prima volta al doppiaggio. "Ho chiesto che mi mettessero in contemporanea la voce di Stefano, che aveva registrato prima di me - spiega - e così abbiamo creato la giusta alchimia. Ci conosciamo da 10 anni ma il tempo passato sul set, specie se a dirigere sei tu, è moltiplicato.

Arrivi a detestarti o a diventare amico per sempre". Leo parla anche del primo doppiatore italiano di Timon: "Quando arrivi dopo un grande come Tonino Accolla, il confronto è schiacciante.

Ho dovuto pensare che questa era un'altra cosa e fare il meglio che potevo". Molto profondo il pensiero dell'attore - che vedremo a novembre anche nella comedy noir "Gli uomini d'oro" di Vittorio Alfieri con Fabio De Luigi e poi con Stefano Accorsi ne La dea della fortuna ("ringrazio Ferzan Ozpetek che mi ha regalato uno dei più bei ruoli che abbia mai interpretato") - sulla sua partecipazione a Giffoni: "Rapportarsi con i giovani ti mette in una condizione di responsabilità enorme. Io mi ricordo quando incontravo qualche attore o personaggio famoso da piccolo, erano una specie di faro". Le risate continuano quando si parla delle proverbiali "puzzette" di Pumba: "Si dà un sacco di arie ma non sempre escono dal posto giusto2 scherza Fresi. Infine Leo si accorge del fatto che il pupazzo Disney del suricato Timon è molto più piccolo di quello Pumba. "Mi lamenterò con la Disney" dice Leo. "Ma che non lo sai - gli risponde Fresi, vantandosi del fatto di non essere magrissimo e scatenando le risate di tutti - ci hanno anche pagato a peso...".