Voci su Lady Gaga e Bradley Cooper, 'vivono insieme'

Nuove indiscrezioni sulla presunta coppia Lady Gaga-Bradley Cooper. Secondo il magazine InTouch, i due vivrebbero insieme nella casa di Cooper a New York: l'attore avrebbe liberato rapidamente i cassetti e l'armadio occupati dall'ex compagna, la modella Irina Shayk. Lady Gaga, sempre secondo il magazine, si sarebbe trasferita proprio in casa con Cooper poco dopo l'addio con Shayk. "Non hanno perso tempo. Lady Gaga ha trasferito anche i suoi mobili" scrive InTouch, secondo il quale la coppia vive nel West Village e per il momento non sarebbe intenzionata a sposarsi. "Non vogliono troppa attenzione. Non hanno bisogno di rendere la loro relazione ufficiale" dicono fonti al magazine. I rumors su una possibile relazione fra la cantante star e il divo di Hollywood si susseguono da quando i due hanno girato insieme a A Star is Born. Indiscrezioni smentite in varie occasioni ma che continuano a rincorrersi. Solo nelle scorse settimana sempre InTouch riportava che Lady Gaga aspettava un figlio da Cooper. Secondo altri magazine di gossip, fra i quali Gossip Cup, i rumors di InTouch però non sono veri: Lady Gaga non solo non sarebbe incinta, ma non sarebbe neanche andata a vivere con Cooper.