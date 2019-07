Scurati, dopo lo Strega Mussolini torna nel 2020

ROMA - Non ha vissuto "come un riscatto rispetto alle sconfitte precedenti" il suo trionfo al Premio Strega 2019 con 'M. Il figlio del secolo' (Bompiani) e il giorno dopo la vittoria con 228 voti Antonio Scurati pensa già al secondo volume della sua trilogia sul fascismo che vorrebbe "riuscire a pubblicare nell'autunno 2020". "Non avevo nessun senso di rivalsa. Mi sono rallegrato di questa vittoria trionfale non tanto per me, ma per questo libro che arriverà a tanti altri lettori e mi auguro entri nelle scuole e università. Lo Strega 2019 mi ha riconciliato con la città, con il Ninfeo di Villa Giulia a Roma e con il Premio" dice all'ANSA lo scrittore che nel 2009 arrivò secondo per un voto dopo Tiziano Scarpa e nel 2014 per cinque voti, dopo Francesco Piccolo che alla sua terza volta è stato il sostenitore di 'M.', oltre 800 pagine sui primi sei anni di Mussolini in cui entra "nella focale corta" di quello che sarebbe diventato il duce, che ha già venduto 180 mila copie.

"Dopo la seconda volta avevo giurato mai più, non solo con lo Strega, ma con questo coté mondano dell'attività di scrittore. Mi sono recluso. Questo libro è figlio di quelle sconfitte" racconta Scurati mentre si scatenano le polemiche per la sua dichiarazione al Ninfeo sulla proposta di legge sul libro che hanno "stupito e rammaricato" Ali-Confcommercio, Adei e SIL - Sindacato Italiano Librai di Confesercenti. "Non conosco la proposta di legge nel dettaglio e non voglio entrare nel merito. Mi ero appena alzato da un tavolo dove alcuni dei più importanti protagonisti della produzione libraria davano giudizi allarmati e parlavano negativamente di questa proposta di legge sul libro. Mi è venuto istintivo riportare la loro preoccupazione" chiarisce Scurati che ora torna a casa "a scrivere M. 2'" dice. "Sto lavorando da molto tempo al secondo volume di cui avevo iniziato ad occuparmi prima che uscisse 'M. Il figlio del secolo'. Sarà il romanzo che racconta gli anni del Regime. Cosa succede quando inizia la dittatura di Mussolini. Sarà più concentrato sulla lotta per il potere all'interno del fascismo e sul tentativo del duce di modellare, di sagomare come diceva lui, gli italiani" racconta lo scrittore che ha da poco compiuto 50 anni.

'M.il figlio del secolo' è più milanese, il secondo volume sarà più romano e ho già in mente dove farlo terminare. Il regime è durato a lungo e dovrò fare un taglio. Un momento cardine sarà la mostra del decennale nel 1932 in cui il regime si autocelebra e rappresenta" spiega. Il metodo sarà lo stesso, ma per 'M.2' Scurati ha fatto "un lavoro più intenso sulle fonti originarie, all'Archivio Centrale di Stato. Utilizzerò documenti in larga parte inediti, noti agli storici ma trascurati da loro perché non rilevanti per la storia politica, che sono invece importanti all'occhio del romanziere perché riguardano il substrato umano, come i carteggi del duce con i suoi gerarchi" sottolinea il vincitore del Premio Strega 2019. "Il terzo volume parlerà dell'abisso, della caduta, ma ci vorrà tempo. L'unico dubbio che ho - rivela - è sulla Repubblica di Salò. Storici e amici mi fanno notare che meriterebbe un libro a parte, ma già la trilogia per me è sufficiente".

Il progetto di una serie tv, di cui ha acquistato i diritti Wildside, intanto procede. "Siamo in fase di prima scrittura. Io collaboro alla sceneggiatura. C'è la proposta concreta di una collaborazione con un pacchetto artistico di respiro internazionale e per ora non posso dire di più" racconta Scurati che nella notte al Ninfeo è stato protagonista di un grande abbraccio con Missiroli, l'autore di 'Fedeltà' (Einaudi), arrivato terzo con 91 voti, che ha tifato per lui. "Quando ci siamo abbracciati gli ho sussurrato all'orecchio 'vincerai la prossima volta'. E' uno scrittore ancora giovane benché abbia fatto cose notevoli e so che per lui ci sarà una prossima volta. Missiroli ha dovuto subire il prezzo di essere per più di un anno vincitore annunciato, è un arma a doppio taglio e ha reagito bene, ha fatto prevalere l'affetto" afferma. "Che io fossi vincitore annunciato o no, Scurati avrebbe vinto comunque perché il suo libro riempie un tassello che è oltre la letteratura, va a coprire un buco del tempo" dice Missiroli che ha voluto stare sotto il palco al momento della vittoria. Adesso Scurati torna "alle sudate carte" e guarda all'estero. "C'è già un grande dibattito internazionale intorno al libro" che sarà tradotto in oltre trenta paesi.