Ultimo, re dell'Olimpico per una sera

L'aria che si respira è quella dell'evento speciale, una di quelle date da segnare sul calendario. Per ricordarla, per dire tra qualche tempo "io c'ero". Lo Stadio Olimpico, a Roma, è gremito come non mai: il prato è una distesa unica di telefoni accesi a immortalare l'attimo fuggente e anche l'ultimo posto sugli spalti, quello più in alto, quello più lontano, è occupato. E' la consacrazione di Ultimo tra i grandi della musica italiana. A 23 anni si prende lo stadio per la chiusura del Colpa delle favole tour: è il più giovane artista italiano a raggiungere un traguardo così ambizioso. Lo stadio di casa. Di Roma, della sua Roma, la squadra del cuore, che tifava da quelle stesse gradinate da cui ora gridano a squarciagola il suo nome. Ad attenderlo 64 mila persone, che cantano con lui ognuna delle 34 canzoni in scaletta per due ore e mezzo di show. Senza sosta, senza incertezze, senza saltare una strofa. Ultimo, all'anagrafe Niccolò Moriconi di San Basilio, periferia difficile della capitale, arriva occhiali scuri e canotta nera con il suo nome stampato sopra e con il piglio di chi sa di aver avuto ragione. A crederci, a osare, a voler sbancare. Stasera raccoglie a mani basse il lavoro fatto negli ultimi due anni: la vittoria tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo nel 2018, il secondo posto tra i Big quest'anno, ma soprattutto i tanti concerti sold out in giro per tutta la Penisola e i tre album pubblicati nella top ten dei dischi più venduti nei primi sei mesi del 2019. Il giovane cantautore affronta le due ore e mezzo di concerto con tranquillità, misura a passi sicuri i 50 metri di palco, corre per i 30 metri della passerella che si allunga tra il pubblico, tra due megaschermi che rimandano la sua immagine. "Benvenuti nella favola", è una delle poche concessioni che fa al suo pubblico perché, aveva detto poco prima di salire sul palco, "non so' bono a parlare.

Mi incarto". Ma non ha bisogno di parole: è energia pura, è entusiasmo, è forza, coraggio, gioia. E spariscono in un attimo anche le ultime quattro notti passate insonni. Arrivano, in nome dell'amicizia e della "romanità" che li lega, prima Fabrizio Moro, con cui canta L'Eternità e Portami Via, e poi Antonello Venditti per Roma Capoccia (e spunta un video di Niccolò 14enne al suo primo saggio con la stessa canzone) e Notte Prima degli esami. Ma in scaletta ci sono quasi tutte le canzoni dei suoi tre album: dopo l'intro con la chiave portafortuna che Ultimo esibisce anche al collo, parte, con boato annesso, Colpa delle favole, la canzone che dà il titolo all'ultimo album. Tra effetti di luci blu, gialle, rosse, viola, e fumo, tra visual tridimensionali e immagini dal palco, Niccolò affronta il suo repertorio, accompagnato dagli archi (in Sabbia) o sedendosi al pianoforte come Piccola Stella o Peter Pan. Non possono mancare Il ballo delle incertezze (il brano sanremese che gli valse la vittoria tra le Nuove Proposte, doppio platino) né I tuoi particolari (al Festival di quest'anno). C'è la canzone in romanesco Fateme Canta', poi Giusy e Pianeti. Per il medley sceglie Buon viaggio, Racconterò di te, Vorrei soltanto amarti. Seduto sul pianoforte con la chitarra imbracciata intona Forse dormirai e Fermo. L'omaggio alla sua città arriva con Poesia per Roma, inedita poesia in musica, prima della carrellata di ricordi per immagini su La Stazione di Ricordi.

Sogni Appesi è il bis che saluta tutti.

Nella calda notte romana niente più colpe, è grazie alle favole che Ultimo si prende tutto: la favola ora è realtà.

