Ventura, con The Voice musica e qualità senza polemiche

MILANO - Quattro nuove voci da riascoltare e una lista di super ospiti, per la finale di The Voice Of Italy in programma per il 4 giugno, in diretta tv. Ad accedere all'ultima fase del talent musicale targato Rai2, sono Dominique Chillé Diouf in arte Diablo, Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri, rispettivamente per i team di Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D'Alessio e che andranno a giocarsi, questa volta dal vivo della diretta televisiva, il titolo di talento musicale dell'anno secondo il format di casa Rai.

Il vincitore avrà anche la possibilità di esibirsi nel corso dei Music Awards, mercoledì all'Arena di Verona. "Il bilancio di questa esperienza è straordinario - ha raccontato Simona Ventura - perché l'intera azienda mi ha accolta a braccia aperte, lasciandomi molta libertà d'azione. Ho rinsaldato l'amicizia che mi lega alla Rai e The Voice ha conquistato un suo pubblico proponendo uno spettacolo di qualità, con tanta musica vera". I quattro coach, che domani si sfideranno a suon di finalisti, hanno accompagnato i ragazzi nel lungo percorso cominciato con cinquantasei concorrenti, suddivisi nei quattro team.

Attraverso le tre fasi di 'Blind audition', 'Battle' e 'Knock out', sono stati proprio Morgan, D'Alessio, Elettra Lamborghini e Gue Pequeno a dover individuare il potenziale per un papabile finalista. "Non abbiamo mai puntato sulle polemiche o sui 'casi umani' - ha detto ancora la Ventura - preferendo come obiettivo quello di proporre un contenuto di qualità. La formula è stata vincente perché tutti parlano di The Voice". Oltre che per le esibizioni dei quattro finalisti, la serata di domani sarà anche l'occasione per portare sul palco di Rai2 una serie di ospiti convocati per l'occasione, da Arisa a Shaggy, passando per Holly Johnson, Lizzo, Lost Frequences e Planet Funk.

"Per il vincitore - ha commentato Gigi D'Alessio - sarebbe giusto stabilire l'accesso di diritto al Festival di Sanremo, perché così la Rai potrebbe assicurare la giusta visibilità". Il meccanismo della finale vedrà i talenti sfidarsi tra loro e al termine di ogni esibizione saranno votati in diretta dal pubblico tramite televoto, che potrà essere espresso anche via web utilizzando l'apposita piattaforma social Instagram. Il vincitore della finale, che sarà seguita in diretta anche da Rai Radio2, si aggiudicherà un contratto discografico con la Universal Music.