Pulitzer: italiano Tugnoli premiato per fotografia

Il Pulitzer si schiera con i giornali che stampano quelle che il presidente Donald Trump ama definire "fake news". New York Times e Wall Street Journal hanno vinto il piu' prestigioso premio giornalistico al mondo per le inchieste condotte l'anno scorso sull'operato dell'inquilino della Casa Bianca mentre uno dei tre premi del Washington Post e' andato al critico Carlos Lozada per come ha preso spunto dai molti saggi usciti su Trump per ricostruire il clima culturale creato dal "trumpismo".

Il premio al Wall Street Journal e' andato agli scoop sui pagamenti fatti dall'avvocato di Trump Michael Cohen alla pornostar Stormy Daniels e a un'altra donna in campagna elettorale: l'obiettivo era di comprare il silenzio sui rapporti sessuali che le due affermavano di aver avuto con Trump. Il New York Times e' stato premiato per una inchiesta di 18 mesi sulle finanze del presidente che hanno evidenziato una ricchezza gonfiata anche grazie a una serie di escamotage fiscali.

Un italiano che vive a Beirut, Lorenzo Tugnoli, e' stato premiato per la fotografia grazie a un reportage sulla fame in Yemen pubblicato sul Washington Post. Sempre la guerra in Yemen ha fatto vincere il Pulitzer a Reuters e Associated Press per il giornalismo internazionale. Aretha Franklin ha fatto la storia con un Pulitzer postumo per la musica. Premi sono andati anche giornali locali che hanno coperto la scia di stragi che ha insanguinato l'America l'anno scorso. Il South Florida Sun Sentinel e' stato premiato per l'analisi delle manchevolezze che hanno permesso la sparatoria nel liceo di Parkland (Pubblico Servizio) mentre il Pittsburgh Post Gazette ha conquistato il riconoscimento per le breaking news dopo la strage alla sinagoga Tree of Life. Nessun premio e' andato invece ad articoli sull'inchiesta del procuratore Robert Mueller o sulle malefatte delle Big Tech.