Signoris e Savino, due attrici nel laboratorio di Rai3

Due grandi attrici, molto amate dal pubblico, Carla Signoris, e Lunetta Savino, per due nuovi programmi di Rai3, che raccontano storie di vita diverse di ieri e di oggi: per rileggere storie d'amore celebri e famose insieme ad amori del nostro tempo, quei momenti unici di una persona che hanno determinato la svolta della sua vita. In Grande Amore, condotto da Signoris da domenica 14 aprile alle 20.25 si parlerà delle storie d'amore con personaggi famosi in tutto il mondo come Grace Kelly, Maria Callas, Elizabeth Taylor, Yoko Ono o Dalida, associate con le storie d'amore di coppie di persone comuni. La particolarità che accomunerà le due coppie sarà l'impossibilità di amarsi liberamente. Un programma ideato e diretto da Angelo Bozzolini.

Todo Cambia vede alla guida Lunetta Savino, e andrà in onda da venerdì 19 aprile in seconda serata, si parlerà di storie di persone comuni che hanno deciso di cambiare radicalmente le proprie vite. Scritto da Maria Cristina Cecilia, Luciano Palmerino e Federica Petruccioli, con la regia di Alessandro Torraca. Nella prima puntata di Grande Amore, riflettori puntati su Elizabeth Taylor, di cui verrà raccontata la burrascosa relazione e i matrimoni con Richard Burton, commentata da Marina Cicogna, la seconda puntata sarà quella Yoko Ono e John Lennon (a commentarla Red Ronnie), seguiranno quelle tra Dalida e Lugi Tenco, Grace Kelly con Ray Milland, Callas e Onassis.

Il direttore di Rai3 Stefano Coletta ha tenuto a sottolineare durante la presentazione dei due titoli a Viale Mazzini: "Abbiamo avuto chiaro, fin dall'inizio, l'idea di voler fare tanti figli. Per ogni nuovo marchio che nasce, ogni volta è una grande emozione. Quando sono arrivato insieme al mio gruppo, abbiamo raccolto le ceneri di una rete che aveva perduto la propria identità editoriale. Abbiamo lavorato per restituire a Rai 3 un'identità netta. Oggi siamo qui con due titoli, diversi che però si attraversano, due materie e campi d'azione diversi che però corrispondono allo stesso criterio: il racconto del pubblico, del bene comune, e il racconto del privato, delle vite normali".

Carla Signoris: "Saro' una narratrice di grandi storie d'amore"



Carla Signoris sul suo ruolo di conduttrice dice: "Sarò una narratrice coinvolta. La cosa bella di queste storie è raccontarle, prima di tutto. Quelle dei comuni mortali che raccontiamo hanno un lieto fine e l'abbiamo quasi cercate apposta. Sono vicende tenere e molto vere. In questo momento dove siamo tutti un po' disperati, avevo voglia di raccontare storie d'amore che finiscono bene. Ho letto il progetto e ho accettato subito, l'abbiamo fatto in un mese questo programma. A me piace molto parlare d'amore, sono molto mielosa! ("Ho un vizio, la mia famiglia"). Ogni storia, ogni raffronto tra la coppia famosa e la coppia comune, ha un ostacolo che la coppia ha dovuto superare. E' più facile essere una coppia reale piuttosto che essere una coppia con una vita esibita. Finalmente Rai 3 ha di nuovo un'identità e questa cosa mi fa molto piacere". E quindi insiste: "le coppie che raccontiamo sono coppie vere esattamente come sono state vere le coppie vip. Noi analizziamo una difficoltà ma abbiamo cercato coppie che ce l'hanno fatta, che sono riuscite a portare avanti la loro relazione e la loro vita. Ogni coppia potrà riconoscersi in queste storie. Tutte le coppie ci raccontano un aspetto diverso.

Mi piace molto anche il programma di Lunetta!". Ma suo marito (Maurizio Crozza ndr) l'ha visto il programma? "No, - risponde l'attrice genovese - ma gli piacerà".

Lunetta Savino: "Divento conduttrice, amo le sfide"

Per quanto riguarda 'Todo cambia', è composto da sei puntate da venerdì 19 aprile in seconda serata. Per Savino si tratta di un debutto alla conduzione e si dice molto "felice ed emozionata di poter raccontare storie così potenti, di persone comuni che seguendo il loro desiderio hanno deciso di rivoluzionare la loro vita. Ho accettato questa nuova sfida con entusiasmo. Il mettersi in gioco fa parte del mestiere di attore. Quasi tutti i personaggi che si racconteranno in Todo Cambia hanno vissuto un momento di crisi causato dal desiderio di cambiare vita. Se non desideri, non vivi. Ovviamente, ti si deve presentare l'occasione giusta e tu devi saperlo riconoscere questo treno.

Questa sensazione, l'ho vissuta in prima persona. Queste storie mi hanno colpito per la loro eccezionalità. Sono storie che ti emozionano, storie che magari vediamo nelle fiction ma in questo caso, c'è un reale riscatto. Todo Cambia è pieno di piccole cose che a me hanno colpito e spero che colpiscano anche i telespettatori. Anche il deposito dell'Atac dove abbiamo registrato il programma mi è sembrato un luogo perfetto. In quel luogo, si sentiva la vita che scorreva".