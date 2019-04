'A quando l’amore?', l'inedito di Barbara Cola - VIDEO

"La donna e la sua capacità di riprendere 'il viaggio', di passare attraverso le pieghe di un amore che non è. L'indipendenza, il distacco, il volo in solitudine, la ricerca per una vita intera": così Barbara Cola presenta 'A quando l'amore?' (Video), il singolo di rilancio discografico dopo la parentesi televisiva di 'Ora o mai più'.

Vincitrice del Festival di Sanremo nel '95 in coppia con Gianni Morandi con il brano 'In amore' e tra i protagonisti del musical 'Romeo & Giulietta–Ama e Cambia il Mondo' prodotto da David e Clemente Zard, Barbara Cola torna con una canzone inedita, pubblicata dall’etichetta Raimoon, che si avvale della collaborazione di una amica e collega, già voce dei Matia Bazar, Roberta Faccani, che firma il brano in qualità di autrice e compositrice.