Ori Castellani, ladro restituisce l'ultima collana

(ANSA) - ROMA, 2 APR - Smeraldi incisi e perle che si alternano con piccole teste di barbaro.

Preziosa e raffinata con i suoi richiami al Rinascimento, la collana firmata dalla celeberrima bottega dei Castellani luccica e risplende nella sala del Museo Etrusco di Villa Giulia. "E' il pezzo più importante tra quelli portati via sei anni fa dai rapinatori", spiega gentile il direttore Valentino Nizzo nel giorno dei festeggiamenti per le indagini brillantemente concluse dai carabinieri dei beni culturali. In pratica l'unico oggetto di valore che dopo il primo ritrovamento di tre anni fa mancava all'appello e di cui oggi si festeggia il ritorno al museo.

Nizzo non c'era in quella notte alla vigilia di Pasqua del 2013 quando una banda di balordi senza troppa esperienza di gioielli fece irruzione con asce e fumogeni riuscendo in un'impresa tanto sgangherata quanto clamorosa. Ma l'eco di quel furto, la cui notizia fece presto il giro del mondo, è ancora oggi ben presente tra le mura del gioiello rinascimentale che ospita il museo etrusco più importante d'Europa. Una storia pazzesca per la figura della committente, una ricca signora russa che all'ultimo riuscì a sfilarsi dall'affare e tornare in patria. Ma anche per gli ultimi sviluppi, con uno dei ladri - si è scoperto oggi - che in punto di morte ha affidato alla moglie l'ultima e più preziosa parte del bottino perché la restituisse agli investigatori e quindi al Museo che da cento anni la ospita.

"Si è chiuso il cerchio", sorride soddisfatto Nicola Candido, tenente colonnello del Nucleo per la Tutela del Patrimonio.

Anche se il processo, come fa notare il sostituto procuratore del tribunale di Roma Tiziana Cugini è ancora in corso, le indagini possono finalmente dirsi concluse, con 24 dei 27 pezzi rubati tornati a casa, un bottino che il direttore del museo, anche a memoria dello sfregio di quella notte, ha voluto ora riunire in un'unica teca. Celeberrima famiglia di orafi romani, i Castellani, la cui vasta collezione è solo in parte esposta al Museo Etrusco di Villa Giulia, sono stati per tutto l'Ottocento e oltre fornitori di gran moda di signore altoborghesi, grandi aristocratici, reali. Tanto che molti degli oggetti usciti dalla loro bottega sono in mostra nei piu' importanti musei del mondo, dal Louvre al British Museum,come la superba parure con cammei donata dal re di Grecia, nel 1906, alla moglie del primo ministro francese o i due orecchini o la spilla raffigurante la battaglia di Dogali.

Una dinastia di grandi orafi - i pronipoti erano anche loro oggi a Villa Giulia- ma anche appassionati antiquari e collezionisti, nonché esperti nel restauro dei materiali. Tanto che nella collezione di seimila pezzi, donata nel 1919 allo Stato Italiano e non a caso collocata nel Museo nazionale etrusco, si contano anche duemila importanti reperti archeologici, ceramiche, bronzi e oreficerie provenienti dai grandi siti dell'Etruria e della Magna Grecia.

L'attività della famiglia si specializzò progressivamente nello studio delle antiche tecniche di lavorazione dei metalli su impulso del capostipite, Fortunato Pio, che, anche sull'onda degli scavi archeologici e dei ritrovamenti che si susseguivano in quegli anni, trasse ispirazione dall'arte greca, etrusca e romana, ma anche dalle opere del Medioevo e del Rinascimento tracciando le linee guida della produzione della sua bottega con la creazione di uno stile del tutto peculiare.

A fronte di tanta raffinatezza, a rendere particolare il furto del 2013, ricorda oggi il direttore, era stata anche la scelta dei pezzi, strappati dalle due vetrine degli oggetti più recenti, "collane, spille, orecchini tra i più vistosi forse, ma decisamente meno preziosi". Per gli investigatori, già da allora, la conferma di avere a che fare con una banda particolare, non certo di esperti del settore. Tant'è, finalmente restituiti alla collettività, dal 3 maggio gli ori dei Castellani ripartiranno in tournéé questa volta in via super ufficiale, tra i protagonisti della grande mostra che si sta allestendo al Quirinale per festeggiare i 50 anni di attività dei Carabinieri dei beni culturali.