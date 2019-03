È morto il cantante e compositore Scott Walker

È morto Scott Walker, cantante e compositore americano. A dare la notizia è l'etichetta 4AD, sulla sua pagina Facebook.

"E' con grande tristezza che annunciamo la morte di Scott Walker", recita il post. "Scott aveva 76 anni ed è sopravvissuto a sua figlia, Lee, a sua nipote, Emmi-Lee, e al suo partner Beverly - si legge nel post -. Per mezzo secolo, il genio dell'uomo, all'anagrafe Noel Scott Engel, ha arricchito la vita di migliaia di persone, prima come membro del gruppo The Walker Brothers, e poi come artista solista, produttore e compositore di originalità senza compromessi".

It is with great sadness that we announce the death of Scott Walker. Scott was 76 years old and is survived by his daughter, Lee, his granddaughter, Emmi-Lee, and his partner Beverly: https://t.co/awaFXWOkja pic.twitter.com/nd6MYVmWaO