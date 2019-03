The Niro e Gary Lucas omaggiano Jeff Buckley

Si intitola 'The complete Jeff Buckley & Gary Lucas songbook' il nuovo album, annunciato a Parigi, di The Niro featuring Gary Lucas che raccoglie per la prima volta tutte le canzoni scritte da Jeff Buckley con lo stesso Gary Lucas, inclusi cinque titoli finora non presenti in nessun album.

The Niro è il nome del progetto musicale dell'artista italiano Davide Combusti, protagonista della scena indie-rock dal 2002. Al suo attivo ha quattro album di cui tre in inglese. Gary Lucas è considerato uno dei più influenti chitarristi americani. Può vantare un capitolo rilevante nella carriera di Jeff Buckley col quale ha composto le storiche Grace e Mojo Pin.

Gary Lucas, scoprendo The Niro durante un tour italiano, gli propone di dare voce a questo progetto. Il cantante arruola il produttore artistico Francesco Arpino e propone la produzione esecutiva a Pierre Ruiz e alla sua etichetta discografica, la Esordisco. Dopo poco più di un mese, Gary Lucas sbarca a Roma ed iniziano le registrazioni di 'The complete Jeff Buckley & Gary Lucas songbook', che vedrà la luce il prossimo autunno. Nel progetto, anche Phil Spalding (Mick Jagger, Roger Daltrey, Seal, Elton John...) al basso, Puccio Pannetieri alla batteria (Mannarino, Carmen Consoli) e Mattia Boschi al violoncello.