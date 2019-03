Roberto Casalino aprirà tre date del tour di Alessandra Amoroso

Il cantautore Roberto Casalino aprirà tre concerti del '10 Tour 2019' che Alessandra Amoroso sta portando in giro per l’Italia.

Il musicista sarà protagonista dell''opening act' all'Rds Stadium di Genova mercoledì 13 marzo, al Palazzo dello Sport di Roma mercoledì 20 marzo e al Nelson Mandela Forum di Firenze venerdì 12 aprile.

Casalino sarà protagonista dalle 21 con un mini live in set elettro-acustico.

"Sono davvero orgoglioso di poter prendere parte in qualche modo al tour di Alessandra, che reputo tra le cantanti top in Italia", dice Casalino. Per la Amoroso, Roberto ha scritto, tra gli altri, i brani 'Sul ciglio senza far rumore' e 'Trova un modo'.

Tra gli autori più prolifici, Roberto Casalino nel corso degli anni ha scritto per tanti artisti canzoni che sono diventate hit, da 'Non ti scordare mai di me' di Giusy Ferreri a 'Mi parli piano' di Emma, da 'Diamante lei e luce lui' di Annalisa a 'Magnifico' di Fedez. E ancora 'L’essenziale' per Marco Mengoni e 'Distratto' per Francesca Michielin. Ha composto tra gli altri anche per Antonello Venditti, Syria, Nina Zilli, Noemi, Francesco Renga e Michele Bravi.

Il suo ultimo album è 'Errori di felicità'. Attualmente è impegnato in sala di incisione per registrare il suo nuovo lavoro discografico che conterrà alcune sorprese.