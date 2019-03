Intesa: le Gallerie d'Italia festeggiano i 20 anni a Vicenza

Le Gallerie d'Italia, il polo museale di Intesa Sanpaolo, celebrano i vent'anni della sede vicentina di Palazzo Leoni Montanari che, dal maggio del 1999, conduce un'intensa attività culturale. Prima nata tra le sedi museali di Intesa Sanpaolo (seguita nel tempo dall'apertura delle Gallerie di Napoli e Milano), le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari hanno superato i confini regionali grazie alle collezioni permanenti di pittura veneta del Settecento, di icone russe e di ceramiche attiche e magnogreche e alle numerose esposizioni temporanee.

Le celebrazioni per il ventennale saranno l'occasione per la mostra 'Mito. Dei ed Eroi', che dal 6 aprile al 14 luglio 2019 sarà ospitata a Palazzo Leoni Montanari, sede delle Gallerie d'Italia di Vicenza. La mostra, a cura di Fernando Mazzocca, Federica Giacobello e Agata Keran e realizzata con il patrocinio del Comune di Vicenza, è organizzata in partnership con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Il piano nobile del palazzo ospiterà oltre 60 opere, di cui molti capolavori in prestito come il 'Mecenate presenta le Arti Liberali ad Augusto' di Giovan Battista Tiepolo, proveniente dall'Hermitage di San Pietroburgo con cui Intesa Sanpaolo ha un accordo triennale di collaborazione. La mostra, suddivisa in otto sezioni, ognuna con una tematica diversa, avrà un continuo confronto tra dei, eroi e miti rappresentati nelle decorazioni del palazzo e quelli raffigurati sulle opere esposte. Apollo, Atena, Marsia, Niobe, Alessandro Magno, Ercole, Achille, saranno i protagonisti di un avvincente viaggio nel tempo e nello spazio architettonico, alla scoperta dei significati religiosi, morali e culturali che il mito ha assunto in tempi e contesti diversi.