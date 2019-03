Nobel Letteratura, doppia assegnazione nel 2019

(ANSA) - Doppio Nobel per la Letteratura nel 2019. Lo ha confermato la Fondazione del Nobel dopo che nel 2018 il Premio non era stato assegnato per lo scandalo molestie che aveva colpito il regista e fotografo franco-svedese Jean Claude Arnault, marito della poetessa Katarina Frostenson, tra i membri dell'Accademia, che portò a una serie di dimissioni. Questo aveva impedito di votare per l'assegnazione del Nobel 2018 che viene così recuperato in questa edizione. I vincitori del prestigioso Premio, che per la prima volta nella sua storia viene assegnato due volte nello stesso anno, saranno annunciati a ottobre 2019 dall'Accademia Reale Svedese.

Oltre alla doppia premiazione la Fondazione ha annunciato che "sono stati fatti molti importanti cambiamenti" nel regolamento dell'Accademia. Tra questi una modifica che consente ai membri di dimettersi dalla carica poichè non hanno più diritto di occupare lo scranno a vita. Inoltre l'Accademia non "include più membri che siano soggetti a conflitti d'intertesse o sottoposti a indagini penali" come viene spiegato nella nota ufficiale. Sono stati eletti anche nuovi membri e "per aumentare la fiducia nel Premio Nobel per la Letteratura" nei prossimi anni "faranno parte del comitato che assegna i Nobel anche cinque membri esterni indipendenti che parteciperanno alla selezione dei Premi".

Solo un'altra volta, prima del 2018, il Nobel non era stato assegnato: nel 1943, durante la seconda guerra mondiale. L'ultimo Nobel per la Letteratura è stato quello del 2017 allo scrittore giapponese naturalizzato britannico Kazuo Ishiguro.