La lingua LIS per raccontare la fine di un amore

"Ci sono due modi di sentire la musica: uno è con l'udito, l'altro è con il cuore. Uno sfrutta il senso, l'altro dà un senso. Al capolinea di una storia d'amore ci si ritrova molto spesso a parlarsi solo attraverso i gesti. Tutti segnali che gradualmente abbassano il volume delle emozioni, fino a non sentirle più": così la giovane cantautrice Annamaria Tortora racconta il videoclip del suo nuovo singolo 'Quello che già sai' che ha per protagonisti due ragazzi non udenti, Valeria e Mirko, che interpretano il testo in LIS, la Lingua Italiana dei Segni.

Annamaria Tortora è autrice e produttrice della canzone, della sceneggiatura e del videoclip, girato da Ilaria Massimi e Ilaria Romano. Il brano è stato arrangiato da Edgardo Caputo presso la Edrecordsed ed è distribuito dall’etichetta discografica EdelItaly.

L'ambizioso progetto, nel quale i due ragazzi non udenti si misurano con la difficoltà di andare a tempo e seguire la metrica della canzone, nasce con l'obiettivo di abbattere le barriere ed unire due mondi apparentemente molto distanti come la musica e la sordità. Per realizzare il videoclip Annamaria Tortora, che ha alle spalle esperienze anche nel campo del jazz, ha scommesso su Valeria Olivotti e il suo compagno Mirko di Marco che insieme gestiscono a Roma, nel quartiere Garbatella, 'One Sense', un ristorante speciale in cui parla la lingua delle persone non udenti.

IL VIDEOCLIP