Clerici da Fiorello: "John Travolta con me a Sanremo Young"

"John Travolta sarà a Sanremo Young venerdì 15 febbraio. Condurrà tutta la prima puntata insieme a me": lo annuncia Antonella Clerici, ospite di Fiorello su Radio Deejay nel varietà 'Il Rosario della Sera'. "Sono felicissima. E' un mito. Può insegnare tanto ai ragazzi, è eclettico, fa tutto. Mi sto esercitando, vorrei ballare con lui", aggiunge la conduttrice.

"Cosa pensi di Elisa Isoardi?", la stuzzica Fiorello. "Tutto il bene possibile. Poveretta, ha un'eredità impegnativa", risponde Antonella Clerici, dicendo che in giuria a Sanremo Young ci saranno tanti personaggi. Tra le presenze previste, fa i nomi di "Amanda Lear, Rita Pavone, Noemi, Baby K, Rocco Hunt e anche Shel Shapiro e Maurizio Vandelli insieme".

"Gli ospiti ideali per una cena?", chiede Fiorello dopo aver invitato la conduttrice a cantare 'Maledetta Primavera'. "Tu - risponde lei - almeno sarei sicura di divertirmi. Tra i personaggi sportivi, Platini e tra i politici - conclude ironica - Salvini, per fare un dispetto alla Isoardi".