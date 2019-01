Edoardo De Angelis canta 'Il mago e le stelle', nel video Neri Marcorè

"Esiste davvero una linea di confine tra il mondo della realtà e quello della fantasia? E il sogno? Appartiene al primo o al secondo, o piuttosto si può immaginare come un luogo 'altro', nel quale reale e fantastico possano trovare armonia e convivenza?": se lo chiede Edoardo De Angelis, che nel videoclip della suggestiva e onirica canzone 'Il Mago e le Stelle' ha voluto con sè anche l'amico Neri Marcorè (ANTEPRIMA VIDEO SU ANSA.IT).

"Quella che racconto ne Il Mago e le Stelle - spiega - è una storia assolutamente vera: ne sono protagonisti un vero Mago (si chiama Walter), un ragazzo che ama la musica, anche se non può vederla (si chiama Antoine), altre persone intorno, che potrebbero vedere ma guardano altrove … e ci sono sorrisi, sguardi d’intesa, legami che s’intrecciano. C’è il mare, azzurro e verde, e c’è il vento, e poi il sole se ne va, il cielo ci ricopre di stelle che si mettono a ballare, e il mare diventa nero. C’è un amico che sorride, forse è un angelo … ma no. Anche lui è vero (si chiama Neri). E c’è una musica lontana, che si avvicina all’improvviso, e ci sono parole, in fretta e in libertà, che scrivono la storia su un foglio bianco … E il sogno? Il sogno è una strada che possiamo scegliere, o che forse di tanto in tanto ci sceglie, e ci permette di entrare in quel mondo di mezzo, nel quale, con un piccolo sforzo dei sentimenti, riusciamo a toccare con le mani cose che si possono solo immaginare".

Storico rappresentante della canzone d'autore, e in particolare della scuola romana, Edoardo De Angelis è stato produttore dei primi album di Francesco De Gregori.

'Nuove canzoni' è il suo nuovo lavoro discografico che racchiude 11 inediti che rinnovano lo sguardo poetico e il taglio attento ai sentimenti ma anche alle situazioni sociali del nostro tempo, come nel brano 'Sponde', bandiera di un impegno civile contro l’ignoranza e la paura che ci fanno guardare agli “altri” come nemici.