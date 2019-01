On-line il trailer del nuovo Spider-Man

È online il trailer di Spider-Man: Far From Home (SCHEDA ANSA CINEMA), che sarà il 23° film dell’Universo cinematografico Marvel e il primo di quella che è nota come “fase quattro” (cioé il primo film dopo Avengers: Endgame). Il nuovo film con Spider-Man parlerà di una vacanza in Europa di Peter Parker e amici, che sarà però interrotta dall’arrivo del cattivo di turno: in questo caso Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal (SCHEDA). Tra le località in cui Spider-Man va in vacanza c’è anche Venezia. Il film uscirà a luglio, dopo che Avengers: Endgame e Captain Marvel avranno risposto a molte delle domande che chi ha visto Avengers: Infinity War ancora si sta probabilmente facendo.