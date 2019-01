Turismo: via a progetto Parco Policentrico di Pinocchio

(ANSA) - FIRENZE, 07 GEN - Prende il via il progetto del Parco Policentrico Collodi Pinocchio, che prevede la realizzazione di nuove attrazioni, oltre alla riqualificazione del parco esistente e dell'intero abitato di Collodi: il progetto vede un forte investimento della Fondazione Collodi, con una prima tranche di circa 3,5 milioni. Il Comune di Pescia sosterrà il percorso attraverso i suoi strumenti di progettazione e pianificazione urbanistica.

"Siamo sulla buona strada, ci è voluto tempo, ma adesso possiamo dire di aver imboccato il giusto percorso grazie anche a un importante lavoro di squadra che diventa fondamentale quando si hanno obiettivi ambiziosi come questo", ha affermato la vicepresidente e assessore alla cultura della Regione Toscana, Monica Barni, che oggi ha presentato il progetto insieme al sindaco di Pescia Oreste Giurlani e al presidente della Fondazione Collodi Pier Francesco Bernacchi.

L'intero progetto avrà un costo di 50 mln di euro, e la sua realizzazione è prevista in lotti funzionali: il primo di questi sarà costituito dal nuovo Paese dei Balocchi. (ANSA).