Incassi delle feste, bilancio positivo domina Bohemian

Finita da tempo l'era dei cinepanettoni, quando ad esempio nel 2002 Natale sul Nilo incassava oltre 28 milioni di euro, durante le feste al cinema si va sempre in famiglia e sempre pensando di divertirsi. Un'abitudine che non tramonta visto che il bilancio del Natale e dintorni 2018 è al momento più che positivo.

L'elaborazione ufficiale dei dati arriverà a metà gennaio ma intanto sul Cinetel del periodo si può già ragionare. Su tutti Bohemian Rhapsody (Fox), il film che è il più visto dell'intero 2018: un record polverizzato in un mese. Il film di Brian Singer su Freddie Mercury e i Queen, che ha dominato la notte dei Golden Globe (migliore attore Rami Malek e miglior film comedy), uscito il 29 novembre, ha incassato a ieri 23 milioni 351 mila euro e attualmente è ancora al quarto posto. Buon risultato porta a casa anche Il ritorno di Mary Poppins (Disney) che uscito a ridosso delle feste il 20 dicembre ha superato gli 11 milioni 605 mila euro. Promettono bene le due uscite teen del 1 gennaio: Ralph Spacca Internet, animazione della Disney con spettacolare reunion delle principesse e l'avventura visiva di Aquaman (Warner Bros), che in appena sei giorni hanno incassato oltre 6 milioni di euro (6.781 il primo, 6.237 il secondo).

Tra gli italiani al top con oltre 8 milioni c'è il cinepanettone doc con Christian De Sica - Massimo Boldi di nuovo insieme Amici come prima (Medusa). Si piazzano anche La Befana vien di notte con Paola Cortellesi (Lucky Red- Universal) che dal 27 dicembre a ieri ha incassato 6 milioni 800 mila euro con 1 milione di ingressi e Moschettieri del re (Vision) che dal 27 ha incassato 4 milioni 276 mila ed anche nell'ultimo weekend si è ben difeso mantenendo la quinta posizione. Qualche delusione forse tra i film d'autore (Capri-Revolution è a 623 mila spettatori, Cold War miglior film europeo dell'anno e candidato all'Oscar è a 813 mila, l'addio di Robert Redford The Old Man & The Gun è fermo a poco più del milione) ma anche in film per un pubblico potenzialmente più ampio come il cartone Spider-Man: Un nuovo universo, uscito a Natale, e con 2 milioni e mezzo a ieri, la commedia francese 7 uomini a mollo sotto al milione.

In attesa del bilancio dati ufficiale dai weekend Cinetel emerge che nel fine settimana immediatamente precedente alle feste c'è stato un promettente balzo + 53% sull'analogo periodo 2017, diventato un +9% sul fine settimana centrale delle feste (27-30 dicembre), una sostanziale parità (-0,9%) per la befana con incasso intorno ai 17 milioni.