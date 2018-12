E' la settimana dei concerti di Capodanno. A Roma, al Circo Massimo, dopo il Light Musical Show dei Kitonb, ci saranno la piccola orchestra di Torpignattara, i Kitonb, Vinicio Capossela e dopo la mezzanotte, Achille Lauro. All'Auditorium Parco della Musica tradizionale concerto Gospel con il South Carolina Mass Choir. Il Capodanno in piazza del Duomo a Milano sarà animato da Francesco Gabbani. A Torino, nel pomeriggio al teatro Regio, andrà in scena "Roberto Bolle and Friends". A Pescara la notte del 31 è in programma un concerto di J-Ax, mentre il primo gennaio ci sarà il concerto di Daniele Silvestri. Piazza Libertà a Bari è stata scelta come sede del Capodanno di Canale 5: ci saranno, tra gli altri, Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno. Il capodanno di Raiuno va in scena a Matera: tra gli ospiti Massimo Ranieri, Il Volo, Malika Ayane, Alan Sorrenti. A piazzale Michelangelo Michelangelo a Firenze canterà Francesco Renga. A Mantova, in piazza Sordello, si esibiranno Lo Stato Sociale e i Planet Funk. Intenso il programma per il 31 dicembre a Orvieto per Umbria Jazz Winter: nel pomeriggio c'è un concerto di Barry Harris, alle 19 nel palazzo del Popolo va in scena Mare Nostrum, il progetto con Paolo Fresu, Richard Galliano e Jan Lundgren, dopo la mezzanotte Gospel Explosion e il quartetto con Enrico Rava, Danilo Rea, Giovanni Tommaso e Roberto Gatto dedicato alla "Dolce Vita". Max Gazzé venerdì, sabato e domenica sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Mario Biondi domani sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Daniele Silvestri al Centro Commerciale Campania di Marcianise (CE). Maneskin in piazza Ceccarini a Riccione domenica. Nicola Piovani domani e domenica è in cartellone all'Auditorium Parco della Musica di Roma, martedì e mercoledì al Franco Parenti di Milano. L'Harlem Gospel Choir si esibisce all'Auditorium Parco della Musica domani, venerdì e sabato. Angels in Harlem Gospel Choir al Blue Note di Milano da domani a lunedì. (ANSA).