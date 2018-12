PhotoAnsa2018: dal ponte Morandi al governo giallo-verde, ecco le foto più belle dell'anno

Dal crollo del ponte Morandi, con l’immagine simbolo del camion sospeso sull’abisso, alla corsa contro il tempo, dall’altra parte del mondo, per salvare le vite di dodici ragazzi e del loro coach isolati in una grotta in Thailandia: un altro anno catturato dalle circa 400 foto scattate dai fotoreporter dell’Ansa in ogni parte del mondo e raccolte in PhotoAnsa2018, il libro giunto alla sua quattordicesima edizione e che viene presentato oggi a Milano e il 10 a Roma dal presidente Giulio Anselmi, dall’amministratore delegato Stefano De Alessandri e dal direttore Luigi Contu.

A riflettere con loro su un anno segnato, fra l’altro, dal terremoto politico gialloverde in Italia (sintetizzato da un’altra foto simbolo: quella del vicepremier Di Maio affacciato al balconcino di Palazzo Chigi per festeggiare il primo varo della manovra), dall’emergenza migranti e dai Mondiali di calcio vinti dalla Francia di un Macron entusiasta ma sempre più in difficoltà in patria, ci saranno osservatori e protagonisti: a Milano, il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola, la sondaggista Alessandra Ghisleri, il direttore generale del progetto Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali, e i vigili del Fuoco di Genova; a Roma, il giornalista Giovanni Floris, l’attivista per i diritti umani e coordinatrice di un progetto in favore di ragazze yazide, Shayda Hessami, il soprintendente di Pompei, Massimo Osanna, e il sondaggista Nicola Piepoli.