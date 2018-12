Torino Film Festival, vince Wildlife di Paul Dano

Wildlife, il film americano di Paul Dano , reduce dai successi di Cannes e Toronto nonché del Sundace, vince il 36esimo Torino Film Festival. Ispirato al romanzo Incendi di Richard Ford, racconta un matrimonio che si sgretola; sullo sfondo l'America anni '60 vista con gli occhi di un ragazzo. Il titolo del film fa riferimento ad un incendio boschivo della zona, ma anche agli incendi emotivi dei due protagonisti, interpretati da Jake Gyllenhaal e Carey Mulligan.

Il premio Fondazione Sandretto Re Rebaudengo è andato al tedesco Atlas di David Nawrath, storia cupa, ma non priva di speranze, di un uomo che lavora per un'agenzia di recupero crediti collusa con la malavita. Miglior attrice Grace Passo, per il ruolo in Temporada di Andrè Novais Oliveira, film brasiliano che racconta il 'nulla' della vita quotidiana di un'impiegata comunale, un 'vuoto' in realtà pieno delle cose di cui è fatta l'esistenza.



Il Premio per il Migliore attore è andato ex-aequo a Rainer Bock, coprotagonista in Atlas, e a Jakob Cedergren per The Guilty, film a cui è andato anche il Premio del Pubblico ex-aequo con il franco-belga Nos Batailles di Guillaume Senez.

Nella sezione Documentari il primo Premio è andato al franco colombiano Homo Botanicus di Guillermo Quintero.

Premio Speciale della Giuria a Unas Preguntas di Kristina Konrad, una produzione Germania/Uruguay ambientata a Montevideo, sulla sfondo della dittatura tra gli anni 1975-1985.

Miglior Documentario italiano è In questo mondo di Anna Kauber, sulla vita delle donne che hanno scelto di fare il mestiere del pastore, mentre un premio Speciale della giuria è andato a Il primo moto dell'immobile di Sebastiano d'Ayala Valva, coprodotto con la Francia, storia fantastica che scava nella figura di un antenato compositore. Menzione speciale a Il gigante Pinocchio di Paolo Santangelo.

Miglior cortometraggio italiano Ultima Cassa di Elettra Bisogno, mentre il Premio Speciale della giuria ex-aequo a 13 volte fuoco su mio padre di Francesco Ragazzi e Col tempo di Sara Dresti.

Premio Fipresci al greco Oiktos (Pity) di Babis Makridis.

Premio Cipputi a Nos batailles di Guillaume Senez.

Nella sezione Factory, il primo premio è andato a Tempo critico di Gabriele Pappalardo e una menzione speciale a Solo gli occhi piangono di Emanuele Martini.