Cinema: da Sorrentino a Siani, domani sciopero sui set

Domani, mercoledì 28 novembre, i lavoratori delle troupe sui set, laboratori, teatri di posa, scioperano per l'intera giornata e con sospensione delle prestazioni straordinarie, per protestare contro le costanti inadempienze contrattuali, mancati pagamenti e versamento dei contributi, mancata definizione dei contratti individuali, orari completamente oltre alla l.66/03 in materia di riposi, pause e orari massimi.

"Lo sciopero, indetto unitariamente dai sindacati di categoria Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, è conseguente all'esito della trattativa per il rinnovo del Ccnl troupe: dopo un anno di trattative estenuanti - spiegano i sindacati in una nota congiunta - all'ultimo incontro, la parte datoriale ha riproposto un protocollo del 2015 già bocciato dai lavoratori".

"Incontriamo sempre forte opposizione delle controparti che si rifiutano anche di aprire la trattative per il contratto su figure professionali quali stuntman e rumoristi così come altri lavoratori autonomi, che in realtà autonomi non sono - dichiara Emanuela Bizi, segretaria nazionale Slc Cgil.

Si fermeranno pertanto i set e/o le lavorazioni in post produzione. Tra le serie tv The new pope di Paolo Sorrentino, con Jude Law e John Malkovich e Pezzi unici di Cinzia Th Torrini con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello; il settore montaggio di Non mentire di Gianluca Maria Tavarelli con Alessandro Preziosi, L'Amore Strappato di Ricky Tognazzi e Simona Izzo con Sabrina Ferilli, oltre ai set di Gomorra 4, Il Paradiso delle signore 3, Medici, 1994, Un passo dal cielo 5, Che Dio ci aiuti 5, Nessuno è perfetto.

Per i film si fermano domani: Il Giorno più Bello del Mondo di Alessandro Siani, Compromessi Sposi di Francesco Miccichè con con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme, Villetta con ospiti di Ivano De Matteo con Marco Giallini, Michela Cescon, Tutti sanno tutto di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, A mano disarmata di Claudio Bonivento con Claudia Gerini e Francesco Pannofino, Il sindaco di rione sanità di Mario Martone, cui si aggiungono Sesso ed altri inconvenienti, Stai sereno, Va bene così, Picciridda e Mollami.

"La piattaforma sindacale proposta è frutto di due anni di lavoro con tutte le associazioni professionali di categoria, una delegazione di lavoratori espressione di tutti i reparti con obiettivi chiari: legalità, trasparenza, adeguamento salariale e rilancio del settore, per adeguare gli importanti progressi occupazionali con progressi di qualificazione, di formazione e di riconoscimento professionale al fine del miglioramento qualitativo del prodotto, adeguandolo alle attuali esigenze del mercato". Nella giornata dello sciopero - termina la nota - si terrà l'assemblea generale aperta a tutti i lavoratori del settore presso gli Studios di via tiburtina (ex De Paolis) per decidere come proseguire le iniziative.