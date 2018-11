X Factor: Asia Argento, Lodo Guenzi non segue i miei consigli - FOTO e VIDEO

"Ho tolto il follow a Lodo Guenzi": Asia Argento, ospite di Giovani Veronesi e Max Cervelli a 'Non è un paese per giovani' su Radio2, parla del suo sostituto ad X Factor.

"Gli hanno già eliminato due band che avrebbero meritato di andare avanti. Avrebbe dovuto consultarmi, io gli ho scritto in privato - racconta l'attrice - per confrontarmi con lui su queste band, sul perchè le avevo scelte, quale percorso e brani avevo pensato per loro. Lui si è solo lamentato della gente che lo stava trattando male sui social e poi è sparito. E allora gli ho tolto il follow".

Sulla band rimasta "io - conclude Asia - a questo punto non consiglio nulla, vediamo se ci arriva da solo!".

