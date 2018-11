X Factor, nel quinto live gli inediti degli 8 talenti in gara

Puntata cruciale per X Factor 2018 su Sky Uno in prima serata. Decisiva per l'andamento della gara, non meno importante anche per le carriere dei talenti dello show prodotto da Fremantle. Durante il quinto Live tutti gli otto concorrenti ancora in gara presenteranno infatti il proprio inedito, con cui tenteranno per la prima volta l'assalto al mercato discografico e proveranno a proseguire più a lungo possibile nella gara di X Factor 2018, in diretta e in esclusiva su Sky Uno (canale 108), disponibile su digitale terrestre al canale 311 o 11 e dopo la messa in onda anche su Sky On Demand.

L'obiettivo è ora più che mai convincere il pubblico e i quattro giudici per poter continuare la gara e raggiungere la finale che si terrà al Mediolanum Forum di Assago, il 13 dicembre quando il padrone di casa Alessandro Cattelan incoronerà il vincitore di questa edizione del talent show.

Manuel Agnelli guida la classifica con la squadra delle sue Under Donne ancora intatta con 3 concorrenti, seguono a pari merito gli Over e gli Under Uomini rispettivamente di Fedez e Mara Maionchi a quota 2, mentre Lodo Guenzi - dopo aver perso la scorsa settimana i Seveso Casino Palace - è rimasto con un solo gruppo in gara.

A sfidarsi per il passaggio al prossimo turno sul palco di X Factor 2018 sono quindi: Luna con l'inedito dal titolo Los Angeles, Sherol Dos Santos che presenterà al pubblico Non ti avevo ma ti ho perso, Martina Attili con il brano già presentato durante le audition e per l'occasione completamente riarrangiato, Cherofobia. Naomi, dopo il ballottaggio della scorsa puntata, cercherà il riscatto sulle note dell'inedito Like The Rain (Unpredictable) mentre Renza Castelli nel segno della continuità presenterà una nuova ballad dal titolo Il cielo; Anastasio rapperà su La fine del mondo, brano già portato alle audition mentre Leo Gassmann canterà l'inedito Piume.

Infine i Bowland, che cercheranno di continuare il loro percorso a X Factor con il brano Don't Stop Me.

Ospiti di questa settimana una delle band di maggiore successo degli ultimi 20 anni: gli Hooverphonic, che presenteranno per la prima volta live Romantic, loro ultimo singolo estratto dal decimo album "Looking For Stars".

Attesissimi anche i Subsonica che presentano il nuovo singolo Respirare e anche alcuni tra i loro brani più celebri. La band torinese, che ha appena pubblicato il nuovo album "8", da dicembre sarà in tour in Europa, e da febbraio salirà sui palchi dei principali palazzetti italiani.