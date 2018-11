Mina canta Battisti, il 30/11 esce Paradiso

Mina canta Battisti. Il 30 novembre esce il nuovo disco dell'indiscussa signora della canzone italiana: "Paradiso (Lucio Battisti Songbook)" (Warner Music). L'album, disponibile in doppio cd, triplo lp e in digitale, raccoglie le canzoni di Battisti-Mogol già cantate da Mina, più due brani mai interpretati: "Vento nel vento" arrangiata da Rocco Tanica e "Il tempo di morire" arrangiata da Massimiliano Pani. Quest'ultima sarà in radio dal 16 novembre.