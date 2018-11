Ascolti tv: vince ancora Conti con 'Tale e quale show', Bonolis accorcia le distanze

Ancora un successo per Tale e quale show: il programma condotto da Carlo Conti si conferma il più visto del prime time con 4 milioni 103 mila spettatori e share del 20.27%. Accorcia però le distanze Canale 5 con la nuova edizione di Scherzi a parte condotta da Paolo Bonolis, seguita da 3 milioni 784 mila spettatori con share appena superiore al programma di Rai1, 20.31%.

Tale e Quale Show, Federico Angelucci stravince con Liza Minnelli - A trionfare nel secondo appuntamento del torneo di Tale e Quale Show è stato Federico Angelucci nei panni di Liza Minnelli. Standing ovation e applausi senza sosta per il cantante che ha stupito in tutto e per tutto sia la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e dal giudice d’eccezione Luca Argentero che il pubblico con una straordinaria interpretazione del brano 'New York, New York'. Medaglia d’argento per Antonio Mezzancella nell’interpretazione di Tiziano Ferro. Terzo sul podio Andrea Agresti che ha imitato Roby Facchinetti con 'La donna del mio amico'.