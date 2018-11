X Factor: 1 milione 276 mila spettatori per il terzo live

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - La terza puntata live di X Factor 2018, il talent show prodotto da Fremantle, è stata vista ieri su Sky Uno/+1 da 1.276.431 spettatori in linea con il dato della terza puntata live del 2017, con 2.323.029 spettatori unici.

Durante la messa in onda di X Factor, ieri, Sky Uno - come segnala l'emittente - è stato il quinto canale nazionale sul totale individui con una share del 5,2%. Sky Uno è stato, inoltre, il terzo canale tra il pubblico 15-54 anni con il 8,74% di share e il canale più visto della piattaforma. Il picco di share è stato del 7,2% registrato alle 23.42 al termine del Tilt che ha sancito l'eliminazione di Emanuele Bertelli, mentre il picco di spettatori è stato registrato alle 22.03 con 1.417.235 spettatori durante l'esibizione dello stesso Bertelli, concorrente della squadra di Mara Maionchi.

A seguire, la seconda puntata live dello Strafactor, condotto da Daniela Collu con la nuova giuria composta da Elio, Pupo e Dark Polo Gang, da mezzanotte su Sky Uno, è stato visto in media da 377.579 spettatori, in crescita del +3% rispetto alla scorsa settimana.

Continua la crescita dei voti di X Factor, che ieri sera per la terza puntata live ha registrato un totale di 3 milioni 900 mila voti, +5% rispetto alla terza puntata live del 2017, anch'essa terminata con un Tilt.

Nei sette giorni, la seconda puntata live di X Factor è stata vista nel complesso su Sky da 2 milioni 121 mila spettatori medi (+2% rispetto al 2017). Se si aggiungono anche gli spettatori di TV8, il totale arriva a 2 milioni 741 mila spettatori medi.

Anche sui social network continua il successo di XF12, che anche ieri è stato il programma tv più commentato della giornata con 591.600 interazioni complessive, con il 79% delle interazioni generate su Instagram.

Su Twitter l'hashtag ufficiale #XF12 con 9.366 citazioni è entrato nella classifica dei Trending Topic italiani alle 22.00 di ieri sera fino alle prime ore di questa mattina. In trending topic durante la notte anche Seveso, Emanuele, Anastasio e Lodo.