Mtv Emas, Bilbao pronta per la grande festa

BILBAO - Gli ultimi ritocchi e Bilbao, in Spagna, è pronta ad accogliere l'edizione 2018 degli Mtv Emas, i premi europei della musica che domenica sera animeranno il Bilbao Exhibition Centre della città basca (e saranno trasmessi in diretta a partire dalle 20 su Mtv Music - in versione originale - e Mtv e Comedy Central in versione doppiata). Tanti gli artisti attesi che si esibiranno live, dalla cantante e attrice Hailee Steinfeld (che oltre alla sua performance e ad essere in lizza per la categoria Best Pop farà anche gli onori di casa), alle giovani popstar delle Little Mix, a Bebe Rexha, al dj e producer David Guetta insieme all'artista da record per dischi di platino Jason Derulo, alla regina dell'hip hop Nicki Minaj (in corsa per Best Hip Hop e Best Look), alla stella multiplatino Halsey, alla rivelazione spagnola Rosalia (nomination Best Spanish Act). Annunciati anche la rock band Panic! At the Disco, Alessia Cara, Jack & Jack e Janet Jackson. A quest'ultima, artista da 160 milioni di dischi venduti e 6 Grammy Awards (più svariati altri premi in bacheca), verrà consegnato anche il Global Icon award, che ogni anno omaggia la carriera di un artista. Per gli Emas, Janet ha preparato un medley delle sue hit, incluso l'ultimo singolo Made for Now. "Janet è senza dubbio una delle più grandi star del mondo. La sua incredibile abilità artistica ha aperto le porte a innumerevoli altri, lasciando un impatto indelebile sulla cultura pop - per più trent'anni e oltre", ha dichiarato Bruce Gillmer, global head of music and talent, Viacom and co-brand head, MTV International.

La band inglese dei Bastille salirà sul palco insieme a Marshmello per esibirsi con il singolo del dj Happier, in vetta alle classifiche (che ha ottenuto più di 220 milioni di stream su Spotify). Marshmello, in un incrocio di collaborazioni e successi, sarà raggiunto da Anne-Marie per cantare la loro Friends, platino in Usa e Gran Bretagna e triplo platino in Canada. Sul palco, a consegnare i premi, Lindsay Lohan, Anitta, Debby Ryan, Ashlee Simpson e Evan Ross e gli attori Michael Peña e Diego Luna, protagonisti del crime drama in arrivo su Netflix "Narcos: Mexico".

Tra gli artisti a caccia di premi, Camila Cabello è quella che vanta il numero maggiore di nomination: ben sei, tra cui Best Song e Best Video, per il suo brano in testa alle classifiche Havana con Young Thug, e Best Artist insieme ad Ariana Grande e Post Malone, entrambi in lizza in cinque categorie. Seguono Drake e Dua Lipa, anche loro in nomination per Best Artist, e con quattro nomination ciascuno come Shawn Mendes, tra cui anche il Best Local Act per i rispettivi Paesi.

Per il Best Italian Act si stanno dando battaglia Annalisa, Calcutta, Ghali, Liberato e Shade. Le votazioni sono aperte fino alle 23.59 di sabato. Infine, per la prima volta viene presentato l'Mtv Ema Generation Change Award, un premio per dare più voce e potere a giovani senza paura che stanno cercando di cambiare il mondo.

Cinque i ragazzi, di età inferiore ai 26 anni, che sono stati nominati per questo premio.