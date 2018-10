Strumenti tradizionali e lingue popolari nel nuovo lavoro di Raffaello Simeoni - Video

Si intitola 'Orfeo Incastorie' il nuovo doppio album di Raffaello Simeoni, in uscita il 2 novembre. Esponente della World Music italiana nel mondo, in particolare con l’esperienza dei Novalia, l'autore si distingue per la sua capacità di suonare strumenti provenienti da tutto il mondo, modificandoli ed inventandone anche di nuovi per accompagnare la sua voce con lingue moderne e popolari, come l’antico sabino della sua terra d’origine. L'anteprima live è in programma il 1 novembre a Roma all'Auditorium Parco della Musica nel Teatro Studio Borgna.

