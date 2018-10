In 5 milioni su Instagram, con Moonwalk diventa star

La favola di Salif Gueye, noto come Salif la Source, da 5 anni ben noto ballerino di strada che si esibisce davanti al Beaubourg, sulla spianata del Centro Pompidou di Parigi, sta appassionando tutto il mondo. In pochi giorni un suo video nel quale si esibisce nel celebre passo "Moonwalk" è diventato virale: 5 milioni di persone l'hanno visto in 5 giorni. La sua notorietà è planetaria, la sua meta ormai sono gli Stati Uniti.



"E dire - ha commentato il ragazzo, 22 anni - che volevo cancellare quel video perché lo trovavo troppo elementare...". Non l'hanno pensata così la star del basket Lebron James e l'attore e campione di wrestling Dwayne Johnson (The Rock) - che hanno rilanciato il video sul proprio account, moltiplicando da 9.000 a circa 900.000 in meno di una settimana gli ammiratori della versione del celebre passo di Michael Jackson firmata Salif la Source.