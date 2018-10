George Ezra fa cantare Milano senza effetti speciali

A George Ezra è bastata la musica per fare spettacolo il 26 ottobre a Milano nella data unica italiana del suo tour mondiale. Le note verdiane de 'La donna è mobile' hanno aperto le danze sul palco spoglio di un Fabrique, tutto esaurito. Il 25enne cantautore inglese è arrivato armato solo del suo timbro baritonale e delle melodie orecchiabili dei suoi due album. Ad accompagnarlo una band di sei elementi che dà corpo al suono più ricco del nuovo disco 'Staying at Tamara's' e rivisita i brani storici.

Cori e canti partono fin da 'Don't Matter Now', alla quale la trombettista e il trombonista del gruppo donano un che di beatlesiano. Subito dopo 'Get Away', comincia il racconto: tra il divertito e il confidenziale, George Ezra condivide con il pubblico aneddoti sulla genesi dei suoi brani folk pop. "Sono canzoni che ci aiutano a scappare da quello che ci circonda", dice candidamente, introducendo tra le grida la prima delle hit della serata, 'Barcelona', impreziosita ma non adulterata dall'ingresso degli ottoni. Anche la successiva e acclamata 'Pretty Shining People' nasce nella città catalana, e in particolare dal giardino del Montjuic, una delle esperienze e degli incontri condensati nell'ultimo LP. Con l'eccezione della batteria, l'ensemble suona con precisione e divertimento, ricreando sul palco anche i suoni graffianti di 'Saviour' e 'Did You Hear The Rain?', alla quale i fiati conferiscono un tono più minaccioso. Il botta e risposta tra palco e platea riparte con 'Paradise', mentre il pubblico balla sul passo dondolante di 'Hold My Girl' e di 'Blame It On Me', che con i fiati quasi ricorda 'Penny Lane'. Introdotta da un lungo aneddoto, arriva infine la hit da cui tutto partì cinque anni or sono, 'Budapest', che proprio in Italia - ricorda l'artista - ebbe il primo successo radiofonico. Il tripudio di cori riprende nei bis, con 'Cassy O'' e l'ultima hit 'Shotgun', che mandano in visibilio il club. George Ezra tornerà in Italia il 17 maggio, con una data al Mediolanum Forum di Assago.