Festa per Fedez al supermercato, polemiche social per lo spreco di cibo e prodotti

Polemiche social per la festa a sorpresa organizzata da Chiara Ferragni in un supermercato. Nel video postato su Instagram si vedono i Ferragnez sui carrelli tra i prodotti che vengono in alcuni casi anche lanciati.

IL VIDEO

Ma i social non ci stanno e sui due piovono critiche. "Se #fedez e la #Ferragni credono che mettere online cose come quelle di oggi sia figo allora hanno perso il senso della realtà, avere i soldi non giustifica cazzate come quelle nel supermercato, o cmq tenetele per voi,perché se poi la gente vi schifa non dovete fare le vittime", scrive Arf.

"Saró pesante, ma io guardando le storie della festa di #Fedez provo solo tanta vergogna, per degli adulti che si ricoprono di frutta e verdura nei carrelli di un supermercato sapendo che tutto il macello che stanno facendo andrà buttato per un paio d'ore del loro divertimento", twitta Elisa. "Ragazzi - scrive Paola - è facile da capire lo spreco di cibo esiste in tutte le case, ristoranti e bar ma non ci mettiamo a buttare cibo per terra tanto per giocare o a ballare con l'insalata in mano. C'è poco da difendere hanno fatto una cazzata per la loro costante voglia di fare show".

Ma c'è anche chi li difende: "Mi fanno più ribrezzo le famigliole che, alla domenica, ordinano questo mondo e quell'altro al ristorante, e poi lasciano tutto regolarmente nel piatto...", scrive M"2018. E ancora: "Voi polemizzate pure sulla festa di compleanno di #Fedez che intanto loro MINIMO avranno pagato gli stipendi dei dipendenti per un tot. di tempo affittando il supermercato. Come sempre la vostra pochezza intellettuale regna sovrana", scrive Lapapessa.